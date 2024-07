Kollektive Intelligenz: Der Fonds nutzt die Expertise der herausragendsten US-Investoren wie Warren Buffett und George Soros und kauft ausgewählte Aktien der Profis nach. Das führte zu einer Fondsrendite von 40 Prozent im vergangenen Jahr

Der Ansatz ist eigentlich recht simpel. Man wähle die weltweit besten und erfolgreichsten Fondsmanager aus und kaufe deren Aktien nach. Der erst im Oktober 2022 aufgelegte Fonds Vates Aktien Offensiv macht genau das. Er nutzt das Fachwissen renommierter US-Investoren, indem er deren SEC-Meldungen analysiert. Manager wie Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, einst Co-Portfoliomanager des legendären George Soros, oder Jeffrey Smith von Starboard Value müssen quartalsweise ihre Engagements bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Die aus Sicht der Fondsboutique Vates interessantesten Aktien der Profis landen im Vates Aktien Offensiv Fonds, der damit sehr erfolgreich ist. Im Einjahreszeitraum steht ein Plus von über 40 Prozent. Das ist für einen Fonds schon sehr beeindruckend.

So investiert der Fonds für 40 Prozent Rendite im Jahr

Weiterer Vorteil: Vates bietet Anlegern damit Zugang zur Kompetenz von TopStockpickern, die so in der Regel kaum investierbar sind, wie zum Beispiel Hedgefonds und Family Offices. Ziel des Fonds ist eine deutliche Outperformance gegenüber den etablierten Aktienindizes Russell 2000 und S & P 500. Auf kurze Sicht hat das bereits eindrucksvoll geklappt. Die Auswahl der „besten“ Investoren er- folgt anhand quantitativer Kriterien wie der Performance, dem Track Record und der Aufstellung des Portfolios. Danach werden qualitative Aspekte wie die Nachvollziehbarkeit früherer Investmententscheidungen und ein konsistenter Investmentstil berücksichtigt. Bei der späteren Aktienauswahl werden von Vates rund 1000 Aktien und die Strategien von insgesamt etwa 60 führenden Anlageexperten analysiert. Die überzeugendsten Aktien bilden ein konzentriertes Portfolio aus rund 25 bis 40 Aktien. Beschränkungen hinsichtlich Sektoren oder Gewichtung gibt es keine.

Auf diese Aktien von Warren Buffett, George Soros und Co setzt der Fonds

In den vergangenen Jahren war es so, dass wenige dominierende Aktien, allen voran die Magnificent Seven wie Alphabet, Meta oder Nvidia, weltweit Aufmerksamkeit und Kapital auf sich zogen. Klar, hier war die Rendite hoch. Aber genau diese Werte finden sich, zumindest aktuell, nicht im Vates-Portfolio.

Der Schwerpunkt liegt eher auf aussichtsreichen Werten aus der zweiten und dritten Reihe. Die größten Positionen im Vates-Fonds sind der Versicherer Arch Capital Group, der IT-Dienstleister Synnex oder der Webhoster GoDaddy. Außerdem GE Aerospace, die Gasturbinenkomponenten und Startersysteme für die kommerzielle und militärische Luftfahrt fertigen, sowie das israelische Pharmaunternehmen Teva Pharmaceutical.

Der Fonds ist noch keine zwei Jahre alt. Ob sich die grandiose Performance von 40 Prozent wie im vergangenen Jahr wiederholt, wird sich zeigen. Der Ansatz ist auf alle Fälle interessant.

Dieser Text erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 28/2024.

