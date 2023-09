Unternehmensprofil

Die Arch Capital Group Ltd. bietet über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Versicherungen, Rückversicherungen und Hypothekenversicherungen an. Regional werden die Geschäfte auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten, in Europa (vorwiegend Großbritannien), Kanada und Australien betrieben.

Offizielle Webseite: www.archcapgroup.com