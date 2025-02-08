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Arch Capital Group Ltd.

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WKN 590336
ISIN BMG0450A1053
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 15,86 15,72 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 3,19 3,25 4,40 4,31 4,44
    Gewinn/Aktie 10,20 10,47 11,83 11,47 11,94
    Dividende/Aktie - 0,20 - - -
    Rendite (%) - 0,20 - - -
    KGV 10,29 10,74 8,11 8,05 6,22
    KUV 2,05 2,22 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Arch Capital Group Ltd. bietet über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Versicherungen, Rückversicherungen und Hypothekenversicherungen an. Regional werden die Geschäfte auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten, in Europa (vorwiegend Großbritannien), Kanada und Australien betrieben.

    Offizielle Webseite: https://www.archcapgroup.com

    Aktionärsverteilung