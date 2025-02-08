Arch Capital Group Ltd.
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H T
WKN 590336
ISIN BMG0450A1053
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Arch Capital Group Ltd.
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|15,86
|15,72
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|3,19
|3,25
|4,40
|4,31
|4,44
|Gewinn/Aktie
|10,20
|10,47
|11,83
|11,47
|11,94
|Dividende/Aktie
|-
|0,20
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|0,20
|-
|-
|-
|KGV
|10,29
|10,74
|8,11
|8,05
|6,22
|KUV
|2,05
|2,22
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Arch Capital Group Ltd. bietet über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Versicherungen, Rückversicherungen und Hypothekenversicherungen an. Regional werden die Geschäfte auf den Bermudas, in den Vereinigten Staaten, in Europa (vorwiegend Großbritannien), Kanada und Australien betrieben.
Offizielle Webseite: https://www.archcapgroup.com