Mit dem RIM Global Bioscience können Anleger am strukturellen Wachstum der weltweiten Healthcare-Branche teilhaben. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit zwei €uro-FundAwards aus.

FundAward-Gewinner

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der RIM Global Bioscience B hat in der Kategorie „AF Biotechnologie“ über fünf Jahre den dritten Platz belegt und über zehn Jahre den zweiten Platz.

Fondsberater

Seit Anfang 2017 managt Mario Linimeier den RIM Global Bioscience und wird seit Anfang 2023 von Dr. Andreas Buchbender unterstützt, der von der Healthcare-Analyse in das Fondsmanagement gewechselt ist. Linimeier ist Molekularbiologe und Betriebswirt, Buchbender ist ebenfalls Molekularbiologe.

Mario Linimeier

Strategie und Portfolio

Mit dem RIM Global Bioscience können Anleger schwerpunktmäßig in Unternehmen aus dem Biotechsektor investieren, die innovative Therapien entwickeln und damit ein hohes Wachstum generieren.

Diese Unternehmen liefern laut Mario Linimeier und Andreas Buchbender mittlerweile ein Gros der neuen Wirkstoffe, die zum Teil regelrechte Quantensprünge bei der Behandlung der betroffenen Patienten ermöglichen würden.

Bei der Auswahl der Einzelwerte setzen Linimeier und Buchbender nicht auf die breite Masse, sondern auf ausgesuchte Small und Mid Caps, deren Potenziale am Markt noch nicht entdeckt wurden.

Diese Werte hält der Fonds über eine längere Wachstumsperiode.

Da die betreffenden Unternehmen überwiegend aus den USA stammen, sind die Vereinigten Staaten im Fonds meist mit gut drei Vierteln gewichtet.

Mit diesem Ansatz möchte das Manager-Team vom RIM Global Bioscience eine bessere Wertentwicklung als entsprechende Healthcare-Indizes erreichen, ohne sich allerdings an diesen zu orientieren.

