Mit dem Deka-Nachhaltigkeit Renten können Anleger weltweit in Unternehmensanleihen investieren, die positive nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit einem €uro-FundAward aus. Von Ralf Ferken

FundAward-Gewinner

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) hat in der Kategorie „RF EUR/Corporates/Investment Grade“ über zehn Jahre den dritten Platz belegt.

Dazu beigetragen hat der Deka zufolge eine disziplinierte Anlagestrategie, die überdurchschnittliche Renditechancen mit risikobegrenzenden Maßnahmen wie taktischen Absicherungen oder dem schnellen Abbau von kritisch gewordenen Titeln verbindet.

Fondsmanager

Verantwortlicher Manager des Deka-Nachhaltigkeit Renten ist Oliver Woyda, der seit 2005 für die Deka arbeitet. Zugleich leitet Woyda im Rententeam den Bereich Corporates Industrials.

Als Co-Fondsmanager fungiert Martin Richter, der seit 2000 für die Deka arbeitet und im Rententeam die Bereiche Banken und Versicherungen analysiert.

Portfolio

Mit dem Deka-Nachhaltigkeit Renten können Anleger weltweit in rund 1.000 Anleihen investieren, die von über 500 verschiedenen Emittenten stammen. Keine Position soll dabei mehr als ein Prozent des Fondsvolumens ausmachen.

Der Fonds hält zwischen 75 und 100 Prozent in Unternehmensanleihen, wozu vor allem Anleihen von Industrieunternehmen und Finanzinstituten zählen. Zudem kann der Fonds hier bis zu 25 Prozent Nachranganleihen einsetzen.

Überdies kann der Fonds Staatsanleihen und Pfandbriefe beimischen und Kreditderivate einsetzen, um die Rendite zu erhöhen oder das Portfolio abzusichern.

Mindestens 67 Prozent der Titel müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen, so dass der Fonds maximal bis zu 33 Prozent in High-Yield-Anleihen mit einem Non-Investment-Grade-Rating investieren kann.

Der Fonds hält überwiegend Euro-Anleihen oder sichert Anleihen in anderen Währungen gegen den Euro ab. Die Währungsrisiken werden auf diese Weise gering gehalten.

Nachhaltigkeit

Bei der Auswahl der Einzelwerte berücksichtigt der Deka-Nachhaltigkeit Renten nachhaltige Kriterien.

Dies umfasst zehn verschiedene Ausschlusskriterien sowie einen Best-in-Class-Ansatz, um in vergleichsweise nachhaltige Unternehmen zu investieren.

Zudem erwirbt das Manager-Team nachhaltige Anleihen, die ihre Erlöse zweckgebunden einsetzen.

