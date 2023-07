Der Mittelstand ist das Rückgrat der US-amerikanischen Wirtschaft. Mit dem vierfachen FundAward-Gewinner Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fonds können Anleger in diesen Markt investieren.

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fonds hat in der Kategorie „AF Nordamerika/Nebenwerte“ über drei Jahre den ersten Platz belegt und über fünf, zehn und 20 Jahre jeweils den zweiten Platz.

Management fokussiert auf Small Caps

Seit Dezember 2015 managt Nicolas Janvier den Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fonds. Seit Oktober 2020 leitet der US-Amerikaner von London aus zudem das Team für US-Aktien, das die Kunden in der EMEA-Region abdeckt.

Mit dem Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fonds investieren Janvier und sein Team in rund 50 bis 80 kleinere US-Unternehmen, die beim Kauf ein Marktkapitalisierung von 500 Mio. bis 10 Mrd. US-Dollar aufweisen. Als Benchmark nutzen sie den Russell 2500 Index.

Nicolas Janvier

Die Anlagestrategie des Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fonds

Von Nicolas Janvier heißt es zur Anlagestrategie des Fonds: “Wir tendieren dazu, die meisten unserer Ideen aus dem unteren Teil dieser Spanne, etwa zwischen 1 und 5 Mrd. USD, zu beziehen, da wir glauben, dass es hier mehr Marktineffizienzen, Fehlbewertungsmöglichkeiten und eine geringere Abdeckung durch Sell-Side-Analysten gibt. Unser Research gestützter, fundamentaler Bottom-up-Ansatz ist gut geeignet, um diese Chancen zu nutzen und zwischen Gewinner- und Verlierertiteln zu unterscheiden – zumal die Streuung zwischen Gewinnern und Verlierern in letzter Zeit erheblich zugenommen hat.”

Fokus auf Ineffizienzen

Janvier und sein Team möchten mit ihrem Ansatz primär Ineffizienzen im Markt erkennen. Dabei setzt der Fonds nicht auf bestimmte Anlagestile oder Sektoren, sondern konzentriert sich auf die Suche nach falsch gepreisten Aktien.

Vom Management heißt es dazu: “Als langfristig orientierter aktiver Investmentmanager sind wir grundsätzlich der Meinung, dass die Märkte ineffizient sind und dass ein aktiver Ansatz den Anlegern sowohl in Bezug auf das Risiko als auch auf die Rendite Vorteile bringen kann.” Der Fonds birgt das Risiko, dass Sie unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird.

Weitere Risiken, die zu berücksichtigen sind: Währungen, kleinere Unternehmen, Derivate, Volatilität. Außerdem umfasst dieses Produkt keinen Kapitalschutz, und Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Darum gleich vier €uro-FundAwards

In den vergangenen Jahren konnte der Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fonds tatsächlich viele Ineffizienzen entdecken und somit gleich vier der begehrten €uro-FundAwards gewinnen.

Hierzu sagte Nicolas Janvier: “Der Fonds hat über viele Jahre hinweg sehr konsequent denselben Prozess angewandt, bei dem wir beständig gut und nicht nur gelegentlich großartig sein wollen. [...]. Wir sind vorsichtige Risikomanager und achten darauf, keine übermäßigen Risiken einzugehen, um unsere Überrenditen zu erwirtschaften, was unserer Meinung nach für Anleger, die ein stabiles Renditeprofil in dieser Anlageklasse wünschen, sehr attraktiv ist.”

