Mit dem Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds können Anleger in ein konservativ strukturiertes Portfolio aus Asset-Klassen wie Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- und Währung investieren. Für seine jüngsten Erfolge hat der Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds in diesem Jahr zwei €uro-FundAwards gewonnen Von Johann Werther

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds hat in der Kategorie "Mischfonds überwiegend Anleihen" über drei Jahre den zweiten Platz belegt und über fünf Jahre den ersten Platz.

Hinter dem Fonds steht ein erfahrenes Team

Verantwortlich für das Management ist ein vierköpfiges Team unter der Leitung von Thomas Romig, der Geschäftsführer der Assenagon Asset Management ist. Bei seiner Arbeit im Bereich Multi Asset Portfolio Management unterstützen ihn Thomas Handte, René Reißhauer und Christian Schütz mit zweimal über 20 und einmal über 15 Jahren Erfahrung im Portfolio Management.

Von links: Thomas Handte, Thomas Romig, René Reißhauer, Christian Schütz

Aktien, Renten, Kredite, Geld, Rohstoffe und Währung in einem Fonds

Ziel des Teams unter der Führung von Thomas Romig beim Assenagon I Multi Asset Conservative ist es, einen nachhaltigen und langfristigen Wertzuwachs durch Investments in verschiedenste Anlageklassen zu erzielen.

Der Fokus liegt dabei auf Aktien, Renten, Krediten, Geld, Rohstoffen und Währungen, mit denen sich der Fonds sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite positionieren kann.

Damit soll nicht nur breit diversifiziert, sondern auf Basis einer möglichst geringen Volatilität von drei bis sechs Prozent, eine Überrendite gegenüber klassischen defensiven Mischfonds erzielt, werden.

Dabei zeichnet sich das Management durch eine gelebte Aktivität aus und kann vom Makrotrend bis hin zum Nischenthema alles bespielen.

Die Gründe des Erfolges

Dass diese Strategie erfolgreich war, zeigen auch die beiden Auszeichnungen, welche der Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds erhalten hat.

Vor allem die Aktivität im Management, um auf das aktuelle Marktgeschehen passend reagieren zu können und die konsequente Umsetzung eigener Überzeugung im Portfolio, ohne Benchmark, haben den Fonds dahin gebracht, wo er jetzt steht. Aber auch die hohe Flexibilität bei der Auswahl von interessanten Investmentthemen bis hin zu vom Markt unbeachteten Randthemen war ein wesentlicher Erfolgstreiber.

Alle 3 Aspekte umgesetzt von einem erfahrenen und komplementären Management Team führten deswegen auch zu einer konsistenten Outperformance über die vergangenen Jahre, wobei das Risikoziel einer moderaten Volatilität (3 bis 6 Prozent) gewahrt blieb.

