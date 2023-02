Nach den schlechten Performances ihrer Fonds wollen beide bekannte Persönlichkeiten der deutschen Finanzszene neue Fonds an den Markt bringen. Doch was taugen diese wirklich?

Der Dirk Müller Premium Fonds hat seit seiner Auflage 16 Prozent verloren, noch schlimmer sieht es beim 10xDNA Fonds von Frank Thelen aus, welcher in der Spitze fast 45 Prozent an Wert eingebüßt hat und jetzt noch und 28 Prozent unter Ausgabepreis handelt. Doch die schlechte Performance hält beide bekannten deutschen Geldmanager nicht davon ab, es erneut zu versuchen, neue Fonds an den Markt zu bringen. Doch können ihre Handelsideen diesmal funktionieren?

Dirk Müller Premium Aktien – Offensiv Fonds

Doch um zu verstehen, ob ein Fonds zukünftig gut laufen könnte, muss man verstehen, warum dieser in der Vergangenheit schlecht lief. Bei Dirk Müller und seinem Premium Fonds ist dies vor allem auf multiple Absicherungsgeschäfte zurückzuführen, die am Ende die Rendite und Performance aufgefressen haben.

Der neue Fonds hingegen soll ein offensiverer, mehr auf Aktien ausgerichteter Fonds sein, welcher allerdings trotzdem weiter auf Absicherungsgeschäfte setzt. Wer eine solche Beimischung im Portfolio haben will, muss also darauf hoffen, dass Müller diesmal den Spagat zwischen Absicherung und Aktienanlage hinbekommt.

10xDNA - Small & Mid Cap Technologies

Wie sieht es dagegen bei Frank Thelen aus? Der Fonds des Investors, der primär durch die Show “Die Höhle der Löwen” bekannt wurde, hat zeitweise mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Dies liegt zum einen natürlich an den volatilen Assetklassen, die der Fonds bespielt, nämlich Aktien und Krypto, zum anderen aber auch am Timing. So legte Thelen den Fonds zu einer Hochphase des Tech-Booms auf, auf den bald die Depression folgte.

Nun sollen aber gleich zwei neue Fonds an den Markt kommen, die nicht nur neues Geld einsammeln, sondern wohl auch die Reputation ihres Managers aufbessern sollen. Der erste Fonds soll dabei genau wie der 10xDNA nur ohne Krypto-Anteil sein, der zweite sich auf Small- und Midcaps aus dem Tech-Bereich konzentrieren.

Sollten Anleger bei Müller und Thelen einsteigen?

Doch viele Anleger fragen sich natürlich, ob sie in die neuen Produkte investieren sollten. Vor allem, weil die Werbemaschinerie im Fondsbereich kräftig dafür angekurbelt werden wird. Tatsächlich sollten sich aber Anleger vorerst zurücklehnen und beobachten. Viele Anleger haben damals in einem FOMO-Effekt vor allem den Fonds von Frank Thelen gekauft und sitzen nun auf deutlichen Verlusten.

Darum ist es vermutlich der bessere Schritt abzuwarten und die beiden Manager erst einmal echte Performance zeigen zu lassen, ehe man sich für oder gegen ein Investment in einen der beiden Fonds entschiedet.

