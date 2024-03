Der wohl beste Aktien-Stratege der Welt ist in Wahrheit großer Fan von ETFs. Von Dividenden über Anleihen: Auf diese genialen Produkte setzt Warren Buffett

Er ist der wohl beste Investor der Welt: Warren Buffett. Der 93-jährige ist vor allem für sein geniales Gespür für die richtigen Aktien berühmt. Durch seine Investments erzielte er Renditen, von denen der Gesamtmarkt nur träumen kann und zählt dadurch zu einem der reichsten Menschen der Welt.



Doch was viele Leute nicht wissen: Das Orakel von Omaha ist ein großer Befürworter von ETFs. Gerade für private Anleger seien diese häufig die bessere Wahl. Denn in einem Brief an die Aktionäre aus dem Jahr 2013 erklärte er, dass es für Laien oft schwer sein, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Sogar in seinem Testament ist es vorgesehen, dass ein Großteil des Geldes, das seine Familie einmal erben wird, in einen Index-Fonds auf den S&P 500 fließen soll.

Auf diese ETFs setzt Warren Buffett

Warren Buffett steht zu dem, was er predigt: Ein Blick auf das Portfolio von Berskshire Hathaway zeigt, dass das Orakel von Omaha gleich mehrere ETFs im Portfolio hat. Auch die von ihm angepriesenen S&P 500 Produkte sind dabei, denn ein altbekanntes Zitat von ihm lautet: „Wetten Sie niemals gegen Amerika“. Doch es finden sich noch eine Reihe weiterer spannender Themen darin.

Bloomberg ETFs im Portfolio von Berkshire Hathaway

Bloomberg ETFs im Portfolio von Berkshire Hathaway

Fan von Dividendenwerten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE. Er vereint einige der besten Dividenden-Aktien der Welt wie etwa Procter & Gamble oder Broadcom.

