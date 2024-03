Mit einer Aktienanleihe auf Berkshire Hathaway können deutsche Anleger jetzt sichere 5,5 Prozent Zinsen p.a. mit Warren Buffett verdienen. Für wen sich dieses Produkt lohnt und wie es funktioniert.

Die Aktie von Berkshire Hathaway läuft aktuell gut. Warren Buffett hat es am Markt wieder allen gezeigt und wer davon in Form von Zinsen profitieren möchte, der kann nun auf eine Aktienanleihe setzen. Und darum gibt es 5,5 Prozent Zinsen p.a. mit diesem Produkt:

5,5 Prozent Zinsen p.a. mit Warren Buffett verdienen

Anleger, die jetzt auf die "Aktienanleihe mit Währungsabsicherung (Quanto) auf Berkshire Hathaway" mit der WKN HS553N von der HSBC setzen, können tatsächlich Zinsen mit Warren Buffett verdienen. Denn wenn die Berkshire Hathaway-Aktie am Bewertungstag 20.06.2025 auf oder über dem Basispreis von 363,15 Dollar notiert, so erhalten Anleger neben den Zinsen in Höhe von 5,5 Prozent p.a. auch noch das investierte Kapital vollständig zurück.

Dabei sind die Zinszahlungen sicher, solange der Emittent nicht pleite geht. Auch, wenn die Berkshire Hathaway-Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis notiert, erhalten Anleger die Zinsen. Doch dann gilt Folgendes, wie die HSBC schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten maßgeblichen Kurs des Basiswerts am Bewertungstag. In diesem Fall erhalten Sie weniger als den Nennbetrag."

Und hier geht es direkt zum Produkt

Doch für wen lohnen sich diese Zinsen mit Warren Buffett?

Für diese Anleger lohnt sich die Aktienanleihe auf die Berkshire Hathaway-Aktie

Wichtig: Bei der Aktienanleihe ist es so, dass sie weder eine Unternehmensanleihe ist, noch von Berkshire Hathaway selbst ausgegeben wurde. Das Produkt basiert einfach nur auf der Berkshire-Aktie und der Emittent ist die HSBC. Dazu sollten Anleger bedenken: "Das Produkt ist bei Fälligkeit währungsgesichert. Obwohl der maßgebliche Kurs des Basiswerts in der Währung des Basiswerts festgestellt wird, werden die in der Währung des Basiswerts bestimmten Beträge 1:1 in die Währung des Produkts umgerechnet (Quanto)", wie die HSBC selbst schreibt.

Ansonsten kann sich die Aktienanleihe auf die Warren Buffett-Aktie durchaus lohnen. Wer aktuell einsteigt, kann bis zum Sommer 2025 insgesamt eine Rendite von fast 7,0 Prozent einstreichen. Da man bei der Berkshire Hathaway-Aktie ohnehin keine Dividende bekommt und die Aktie sogar etwas fallen darf, bevor der Basispreis erreicht ist, haben Anleger neben den Zinsen auch einen Sicherheitspuffer.

Für Anleger, die bei Berkshire also eher mit einem Seitwärtstrend rechnen oder die einen kleinen Sicherheitspuffer in Form der Zinsen haben wollen, kann sich diese Produkt eignen. Wer aber davon ausgeht, dass die Warren Buffett-Aktie in den kommenden beiden Jahren stark steigen wird, für den empfiehlt sich eher die Aktie direkt. Wer davon ausgeht, dass die Aktie eher deutlicher fallen wird, der sollte von beiden Optionen die Finger lassen.

