Der beste ETF der Welt hat den Markt in den vergangenen Jahren deutlich geschlagen – und ist sogar dreimal so gut wie der DAX. Das steckt dahinter

Sie gehören zu den Favoriten der Anleger: ETFs. Klar: Mit ihnen muss man sich nicht erst für einen einzelnen Aktien-Kandidaten entscheiden, sondern kann gleich auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Da sie außerdem meist nur passiv die Wertentwicklung eines Index abbilden, sind ihre Gebühren zudem oft deutlich geringer als die eines aktiv gemanagten Fonds.

Doch das ETF-Universum ist mittlerweile riesig – auf welchen Kandidaten sollte man also setzen? Hier kommt es natürlich vor allem auf die persönlichen Ziele und die Risikobereitschaft an. Wer jedoch einfach auf den besten ETF, den es gibt, setzen will, der sollte sich einen Kandidaten mal genauer ansehen.

Der beste ETF der Welt – Markt deutlich geschlagen

Dabei handelt es sich um den iShares Nasdaq 100 UCITS ETF, wie das Finanzportal etf.capital herausfand. Dieses rankt regelmäßig eine Vielzahl an ETFs nach ihrer Performance. Und bei den ETFs mit Sicht auf die Performance der vergangenen fünf Jahre zieht der iShares ETF mit einem Plus von 156 Prozent deutlich an den anderen vorbei. Zum Vergleich: Beim DAX liegt die Performance in diesem Zeitraum bei knapp über 50 Prozent und beim S&P 500 bei etwa 83 Prozent. Der ETF schlägt damit die Marktperformance um Längen. Auch auf Sicht von drei Jahren kann der ETF seine Konkurrenz schlagen.

Doch um was handelt es sich bei diesem ETF? Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF bildet die Wertentwicklung des bekannten Nasdaq 100 Index nach. Der enthält die 100 größten Unternehmen, die in der Nasdaq enthalten sind. Dazu zählen vor allem jene aus der Tech-Branche. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,31 Prozent p.a. und die Ertragsverwendung ist ausschüttend. Zu den Top 10 Positionen zählen die Unternehmen Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Broadcom, Meta, Alphabet A, Alphabet C, Tesla und Costco Wholesale. Das Risiko wird auf einer Skala von eins bis sieben bei fünf eingestuft. Die Unternehmen des ETFs stammen fast gänzlich aus den USA.

Die Performance dieses ETFs beruht also vor allem auf der Wachstumskraft der darin enthaltenen Tech-Werte – das macht ihn also eher etwas riskanter. Da es sich allerdings vor allem um die großen, etablierten Tech-Unternehmen handelt, ohne deren Produkte und Dienstleistungen unsere moderne Welt nur schwer vorstellbar wäre, handelt es sich auch nicht um eine höchstriskante Wette.

