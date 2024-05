Die Aktie des Versandriesen Amazon hat schon den ein oder anderen Anleger reich gemacht. Und wenn es nach den aktuellen Kurszielen einiger Analysten geht, könnte es für die Aktie bald noch ein gutes Stück nach oben gehen.

Der Mittwoch war kein guter Tag für die Aktie von Amazon. Im NASDAQ 100 zählte das Papier mit einem Minus von zwischenzeitlich 1,4 Prozent zu den Verlieren im Index. Dabei bleibt der Titel aufgrund seines beeindruckenden Marktprofils und der finanziellen Stärke weiter ein lohnenswertes Investment. Das bestätigen auch neue Analysen von Experten wie Oppenheimer und Co.

Kursziele für Amazon-Aktie über 200 US-Dollar

Schon seit einiger Zeit kratzt das Papier von Amazon an der magischen Marke von 200 US-Dollar und notiert derzeit bei um die 186 US-Dollar. Viele Analysten sind sich aber einig, dass der Sprung über diese Kursgrenze eher früher als später passieren muss. Needham geht in einer aktuellen Analyse von einem Kursziel von 205 US-Dollar aus, Oppenheimer traut dem Papier mittelfristig 220 US-Dollar und TD Cowen liegt mit 225 US-Dollar sogar noch etwas darüber.

Für Anleger versprechen diese Kursziele in der Spitze noch ein Upside von fast 21 Prozent. Das höchste Kursziel aus den letzten Wochen kam von D.A. Davidson mit 235 US-Dollar. Im Schnitt traut die Wall Street dem Papier noch ein Aufwärtspotenzial von über 18 Prozent zu.



Die Aktie von Amazon finden Sie unter anderem auch im Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE.

Amazon steht vor Herausforderungen

Gute Zukunftsperspektiven hat die Aktie von Amazon also. Dennoch steht der Konzern in und außerhalb der USA auch vor großen Herausforderungen, gerade wenn es um den Ausbau der Cloud-Computing-Infrastruktur geht.

In Deutschland will das Unternehmen bis ins Jahr 2040 7,8 Milliarden Euro in diesen Bereich investieren. Der Erfolg der Aktie wird in Zukunft maßgeblich davon abhängen, ob sich Amazon neben dem klassischen E-Commerce-Geschäft auch in den Bereichen Cloud und KI langfristig etablieren und gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Momentan sieht das aber gar nicht schlecht aus.

Lesen Sie auch: Hiobsbotschaften bei Siemens: Aktie jetzt verkaufen oder als Schnäppchen nutzen?

Oder: Experte: Die Blase an der Börse steht kurz vorm Platzen und bald geht es mit Aktien 49% nach unten

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.