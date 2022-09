Seit der Auflegung am 2. Mai 2011 managt Klaus Kaldemorgen den DWS Concept Kaldemorgen. Am 30. September 2022 bekommt Kaldemorgen jedoch Verstärkung. Dann wird Christoph Schmidt als „Co-Lead Portfolio Manager“ an seine Seite rücken und beide werden den rund 14 Mrd. Euro großen Multi-Asset-Fonds gemeinsam managen. Von Ralf Ferken

Klaus Kaldemorgen bleibe der DWS damit weiterhin erhalten, betont die Fondstochter der Deutschen Bank. Gleichwohl leitet die DWS mit der Beförderung von Christoph Schmidt schrittweise einen Generationswechsel ein.

Christoph Schmidt begann seine Karriere bei der DWS im Jahr 2008 als Analyst für globale Aktien im Team von Klaus Kaldemorgen. Zum ist er Mitbegründer des DWS Concept Kaldemorgen und seit Oktober 2013 einer der Stellvertreter von Klaus Kaldemorgen.

Zudem gehören Henning Potstada und Thomas Graby als stellvertretende Fondsmanager zum Team des DWS Concept Kaldemorgen.

In den vergangenen zehn Jahr hat der DWS Concept Kaldemorgen um rund 47,8 Prozent zulegt (Stand: 01.09.2022). Das entspricht einer jährlichen Rendite von 4,0 Prozent. Im Kalenderjahr 2022 liegt seine Performance bei -2,7 Prozent (Stand: 01.09.2022).