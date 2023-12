Gerd Kommer, ETF-Experte und Bestseller-Autor warnt vor neuen Gefahren beim MSCI World. Wie er sich davor schützt und welche Aktien er aus dem Depot werfen würde.

"Hohe Bewertungen ziehen auf lange Sicht wissenschaftlich immer niedrige Renditen nach sich. Zwar nicht unbedingt in den nächsten 365 Tagen. Aber irgendwann sicher", verrät Gerd Kommer, ETF-Experte und Vermögensverwalter. "Das ist irgendwo ein uraltes Gesetz am Aktienmarkt", schiebt Kommer hinterher. Doch er hat auch eine Warnung an Anleger: "US-Aktien und vor allem Tech-Aktien sind in der Tat sehr stark gelaufen. Doch Anleger sollten vorsichtig sein, wenn man besonders stark in diesen beiden Segmenten engagiert sind. Das tun ja viele Menschen, die sehr stark primär in Techaktien oder in andere US Aktien investieren. Da sollte man meines Erachtens vorsichtig sein."

"In diese Falle laufen alle Anleger beim MSCI World-ETF"

Doch Gerd Kommer sieht beim MSCI World ETF vor allem das große Klumpenrisiko mit Sorge. Denn alleine Apple und Microsoft sind mit 9 Prozent am gesamten Index sehr hoch gewichtet. Die größten 10 Positionen nehmen allein rund 20 Prozent des Index ein. Alle anderen 1.500 Aktien dann die anderen 80 Prozent. Und so sagt Gerd Kommer: "Diese berühmten glorreichen Sieben sind alle hoch bewertet. Da haben wir unglaubliche Zahlen weit über einem normalen Bewertungsniveau von sagen wir mal KGV 16." Dabei dürften Tech-Aktien auch mal höhere KGVs von bis zu 20 haben. "Aber wir reden ja hier von Bewertungen, die weit über 30 in vielen Fällen hinausgehen. Und das bedeutet einfach, dass diese 7 Aktien von vornherein bei der Gewinnsteigerung und auch Bewahrung von hohen Gewinnen - gleich doppelt so gut sein müssen wie alle anderen Aktien."

Denn diese hohe Bewertung muss ich ja Quartal für Quartal und Jahr für Jahr behaupten. Und ETF-Experte Gerd Kommer fährt fort: "Und das schafft natürlich ein bestimmtes Unternehmen auch mal für eine begrenzte Zeit und auch mal für fünf Jahre, sieben, acht Jahre, aber nicht für immer. Und die ganze Kapitalmarktgeschichte ist eigentlich eine unendliche Geschichte von großen Unternehmen, die dann irgendwann mal sozusagen den Glanz verloren haben. Sie haben sich dann entweder plötzlich oder auch peu a peu über Jahre hinweg nur noch seitwärts bewegt oder sind sogar nach unten gegangen."

Und dies birgt insofern Gefahren, als dass diese großen Aktien ja maßgeblich den MSCI World Index und damit auch den ETF mitbestimmen. Weil die Glorreichen 7 eben eine so große Gewichtung im ETF ausmachen.

Und ETF-Experte Kommer sagt: "In diese Falle, dass Anleger sehr teure Unternehmen kaufen und glauben, die gute Vergangenheit lässt sich linear in die Zukunft extrapolieren, in diese Falle sollten Anleger nicht hineinlaufen."

