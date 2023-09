Dem Markt für Fonds und ETFs in Deutschland stehen einige Veränderungen bevor, denn ausgerechnet die bekannte Tech-Investorin Cathie Wood könnte nun mit ihren ETFs nach Europa kommen.

Cathie Wood gilt als die bekannteste Tech-Investorin überhaupt, mehrheitlich bekannt geworden durch den Hype der Jahre 2020 und 2021. Jedoch waren die Produkte der Fondsmanager bisher nur in Amerika handelbar, während Anleger in Europa auf Ersatzprodukte umsteigen mussten.

Dies könnte sich aber nun drastisch ändern und den ETF Markt in Europa für immer verändern.

Cathie Wood ETF auch bald in Deutschland?!

Denn wie am Mittwoch bekannt wurde, hat das Unternehmen ARK Investment, welches hinter Cathie Wood und den berühmten ETF-Produkten steht, den europäischen Indexfonds-Anbieter Rize übernommen. Letzterer war vor allem bekannt für seine vielfältigen Themen-ETFs, welche aber nicht zuletzt auch hohe Gebühren forderten.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von Rize soll das Produktportfolio nun schrittweise zum Branding ARK Invest Europe übergehen und vermutlich dürfte sich auch die Produktpalette des ehemals unabhängigen Fondshauses ändern.

Dies bedeutet aber auch, dass die Chancen sehr gut stehen, dass die Flaggschiffprodukte von ARK Investment – also die Cathie Wood ETFs – in einer abgewandelten Form nach Europa und vermutlich auch nach Deutschland kommen werden.

Jetzt könnte sich auf dem Markt für Fonds und ETFs einiges verändern

Unter dem Strich bedeutet dies aber auch eine deutliche Veränderung auf dem Markt für Fonds und ETFs in Europa. Zweifelsohne wird ARK nämlich auch das Modell der aktiv gemanagten ETFs mehr und mehr einführen, was besonders eine Konkurrenz für die in Europa sehr große Fondsindustrie darstellt.

Aber auch Nachahmerprodukte, die Hyper-Growth Aktieninvestments nach dem Vorbild von Cathie Wood anbieten, werden vermutlich mehr und mehr von der Strahlkraft des Originals aus dem Markt gedrückt werden. Gesetzt den Fall natürlich, dass die ETFs wie der ARK Innovation ETF tatsächlich nach Deutschland kommen.

Es wird also spannend zu sehen sein welche Veränderungen ARK und Cathie Wood mit ihren ETFs nach Europa bringen.

