Die Fondsmanagerin Cathie Wood ist erneut kräftig am Kaufen und hat jetzt sogar ihre Tesla-Position reduziert, um diesen um 80 Prozent gefallenen Tech-Engel kaufen zu können. Lohnt sich hier vielleicht ein Investment?

Die bekannte Fondsmanagerin Cathie Wood ist geradezu berüchtigt dafür stark gefallene und aussichtsreiche Techaktien aufzusammeln, wenn sie sich an ihrem Tiefpunkt befinden. Das hat auch in diesem Jahr bisher wieder gut funktioniert, denn der Flaggschiffonds von Frau Wood liegt seit Jahresstart 39,6 Prozent im Plus.

Jetzt hat die gefeierte Investorin aber einen neuen Trade eröffnet, der die Aufmerksamkeit von Anlegern verdient. So löste Cathie Wood sogar Teile ihrer Tesla-Position auf, um die Aktie von Roblox kaufen zu können.

Cathie Wood verkauft Tesla und schlägt dafür bei dieser stark gefallenen Aktie zu

Dabei handelt es sich um einen Wert, welcher vom Hoch insgesamt 80 Prozent verloren hat und eine der späten Hype-Aktien im Jahr 2021 war.

Roblox selbst betreibt eine Online-Plattform für 3D-Spiele, die besonders bei Kindern und jungen Erwachsenen sehr beliebt ist.

Nach den Zeiten des Hypes und dem anschließenden starken Abverkauf könnte die Aktie aber jetzt wieder sehr attraktiv sein. So sind zum Beispiel auch die Analysten der WallStreet sehr positiv für das Papier gestimmt und sehen aktuell 33 Prozent Kurspotenzial.

Übrigens: Tech-Aktien mit viel Potenzial finden Sie immer auch im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index

Stark gefallene Aktie mit KI-Potenzial

Das liegt primär daran, dass bei Roblox besonders zwei Maßnahmen Potenziale freisetzen können: 1. die Verwendung von KI und 2. stark intensivierte Monetarisierung.

Für beide Schritte hat das Management bereits einen Plan vorgestellt und dürfte bald damit beginnen, diese auch umzusetzen. Dementsprechend bieten sich in den kommenden Monaten bei den Zahlen des Unternehmens einige Überraschungspotenziale, die eine spekulative Anlegerin wie Cathie Wood vermutlich auch ausnutzen möchte.

Lesen Sie auch:

Viel besser als Nvidia – Diese 7 Aktien bringen Anlegern sogar noch mehr Rendite

Oder:

Mit diesen 9 Tech-ETFs in wenigen Jahren zum Millionär werden