Auch die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ist gemeinsam mit ihrem Ehemann an der Börse aktiv. Ihre Anlagestrategie dürfte dabei aber viele überraschen. Können sich Anleger etwas abschauen?

Was Finanzexperten über die Anlagestrategie der US-Präsidentschaftskandidatin Kamal Harris sagen, klingt nur im ersten Moment negativ. „Langweilig“ ist da nämlich eine viel zitierte Einschätzung von Analysten, die sich das Portfolio der Demokratin durch einen veröffentlichten Finanzbericht für das Jahr 2023 genauer anschauen konnten.

Harris setzt nicht auf Einzelaktien wie manch ein Kollege, sondern investiert vor allem in relativ breit gestreute Indexfonds und verfolgt eine kostengünstige sowie passive Anlagestrategie. Gemeinsam mit ihrem Mann Douglas Emhoff sind es fast 40 ETF, in die das Ehepaar Geld steckt. Darunter sind vor allem Produkte von Vanguard wie der Vanguard Russell 1000 Growth ETF (ISIN: US92206C6802) oder der Vanguard Russell 1000 Value ETF (ISIN: US92206C7149) sowie ETF der Produktgruppe iShares der amerikanischen Fondsgesellschaft BlackRock, beispielsweise der iShares Core MSCI Emerging Markets (ISIN: IE00BKM4GZ66).

Experten loben und kritisieren Portfolio von Kamala Harris

Für Finanzexperten sind die Depots der Präsidentschaftskandidatin Harris und ihres Ehemannes dabei schon fast zu diversifiziert. In vielen ETF finden sich die gleichen Aktien nur mit einer anderen Gewichtung wieder. Vielleicht ist da weniger mehr.

Auf der anderen Seite loben Analysten den Verzicht auf Einzelaktien und bezeichnen das Portfolio als wenig anfällig für Interessenskonflikte. Für Politiker mit Sicherheit kein schlechtes Zeugnis. Der Finanzbericht offenbart nicht alle Investments, die bisherigen Angaben geben dennoch Aufschluss über die Finanzsituation der Politikerin über die ETF hinaus.

Neben ETF: 850.000 US-Dollar bar in der Hinterhand

So verfügen Harris und ihr Ehemann neben dem Börsenengagement den Angaben zufolge unter anderem über 850.000 US-Dollar an Bargeld. In dem Finanzbericht werden dabei auch etwas spezifischere Geldbeträge angegeben. So erhielt Harris im Jahr 2023 ungefähr 8.000 US-Dollar an Tantiemen für das 2019 erschienene Kinderbuch „Superheroes are Everywhere“. Insgesamt soll das Vermögen der Eheleute mehrere Millionen US-Dollar betragen, auch dank vieler ETF.

