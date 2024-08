Ziehen Chip-Aktien in der zweiten Jahreshälfte wieder ordentlich an und sorgen für eine Überraschung? Wir verraten Ihnen, welche Aktien jetzt besonders im Fokus stehen und was Anleger jetzt tun sollten.

Dieser Spatenstich könnte auch ein Symbol für die Entwicklung von Chip-Aktien in den nächsten Monaten werden. In Dresden wurde der Bau der ersten Chipfabrik des taiwanesischen Halbleiterkonzerns TSMC eingeläutet.

Die etwa zehn Milliarden Euro teure Investition ist dabei ein Gemeinschaftsprojekt von TSMC, Bosch, Infineon und NXP Semiconductor und trägt den Namen „European Semiconductor Manufacturing Germany“. Es bewegt sich also was in der Branche, nicht nur bei TSMC, Infineon und Co.

Chip-Branche könnte bald für Überraschung sorgen

Noch Anfang August befürchteten viele Anleger und einige Analysten nach einem weltweiten Abverkauf bei Tech-Aktien das Ende des Hypes um Chip-Aktien, mittlerweile hat sich das Blatt aber gewendet und Aktien wie Nvidia stehen laut Experten vor einer deutlichen Erholung.

So prognostiziert Vivek Arya von der Bank of America, dass viele Chip-Unternehmen nach einer saisonalen Schwäche jetzt wieder auf Wachstumskurs gehen könnten. In seinem Bericht werden auch explizit Aktien von Arm Holdings, Micron Technology oder ON Semiconductor als Gewinner erkannt. Eine Erholung zum jetzigen Zeitpunkt könnte dabei noch für eine Überraschung sorgen, zeigt die saisonal geprägte Halbleiter-Branche doch gerade im vierten Quartal häufig Schwächen. Bricht die Branche diesen Trend jetzt?

Dass Halbleiter-Aktien jetzt wieder ein Lebenszeichen nach dem Abverkauf senden, überrascht dagegen weniger. Chips sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der digitalen Infrastruktur und weiterhin durch neue KI-Entwicklungen nachgefragt.

Diversifiziert in Chip-Aktien investieren

Wer jetzt auch noch rechtzeitig den Spatentisch für ein eigenes Investment in Chip-Aktien wie TSMC oder Infineon setzen will, der kann sich auch den Chip Power Index von BÖRSE ONLINE anschauen, der viele der im Artikel angesprochenen Aktien in sich vereint und so ein gestreutes Investment in die Wachstumsbranche ermöglicht. Damit werden Sie vor möglichen Kurssprüngen im Herbst und Winter nicht überrascht.

Lesen Sie auch: Gold mit neuem Rekord – Silber kurz vor wichtigem Kurssprung? So geht es mit den Edelmetallen weiter

Oder: Goldman Sachs senkt Wahrscheinlichkeit für Horrorszenario: Kommt alles besser als erwartet?

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.