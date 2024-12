Geld erhalten, ohne dafür zu arbeiten? Das ist möglich. Eine künstliche Intelligenz hat drei ETFs identifiziert, mit denen Sie ohne großen Aufwand ein stattliches, passives Einkommen generieren können.

ETFs gehören neben Aktien zu den beliebtesten und bekanntesten Anlagemöglichkeiten an der Börse. Mit ihnen lässt sich breit gestreut auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder sogar Länder setzen. Da das Geld nicht nur in eine einzelne Aktie investiert wird, ist das Risiko in der Regel deutlich geringer. Und da ETFs meist passiv einen Index abbilden und nicht aktiv gemanagt werden, fallen die Gebühren häufig deutlich niedriger aus als bei herkömmlichen Fonds.

Da ETFs durch ihre breite Streuung ein relativ geringes Risiko aufweisen, eignen sie sich vor allem für langfristige Investitionen. Das Geniale: Es gibt auch sogenannte Superdividenden-ETFs, die Anleger zusätzlich mit hohen Ausschüttungen erfreuen. Doch das ETF-Universum ist mittlerweile riesig – welche ETFs eignen sich also am besten, um ein lebenslanges, passives und sicheres Einkommen aufzubauen?

KI findet die 3 besten ETFs für ein passives Einkommen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um solche Spitzen-ETFs zu finden. Eine davon ist, eine künstliche Intelligenz (KI) für die Suche zu nutzen. Eine KI verfügt über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen.

Für dieses Experiment haben wir uns an eine der bekanntesten KIs gewandt: den Chatbot GPT-4 von OpenAI. Wir verwendeten dafür die Premium-Version von GPT-4o.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Welche drei ETFs sind am besten dafür geeignet, lebenslang ein passives Einkommen zu generieren?

ChatGPT: Für ein lebenslanges passives Einkommen sind ETFs, die auf stabile Dividenden und langfristiges Wachstum setzen, besonders gut geeignet. Hier sind drei Beispiele:

1. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF (VWRL)

Dieser ETF investiert weltweit in Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenzahlungen. Er bietet eine breite Diversifikation und ein Potenzial für regelmäßige Ausschüttungen. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit solider Dividendenhistorie.

2. iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (QDIV)

Der ETF konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Unternehmen, die eine verlässliche Dividendenrendite bieten. Die Auswahl erfolgt auf Basis der finanziellen Stabilität und der Dividendenkontinuität, was langfristig für ein stabiles Einkommen sorgt.

3. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF (GBDV)

Dieser ETF investiert in Unternehmen, die seit vielen Jahren stetig Dividenden zahlen und diese sogar erhöht haben. Der Fokus liegt auf globalen Dividenden-Aristokraten, was eine solide Einkommensquelle für den langfristigen Vermögensaufbau bietet.

Diese ETFs kombinieren eine breite Diversifikation und regelmäßige Dividendenzahlungen, was sie zu idealen Bausteinen für den Aufbau eines lebenslangen passiven Einkommens macht.

