Finanziell frei mit Dividenden sein? Diese drei Dividenden-ETFs mit konstant hohen Ausschüttungen machen es möglich. Das müssen Sie jetzt wissen:

Immer mehr Menschen sind am Thema finanzielle Freiheit hochinteressiert vor allem im Zusammenhang mit Dividenden. Doch wie viel Geld braucht es eigentlich, um von Ausschüttungen leben zu können? Und wohinein sollte man bei einer solchen Strategie investieren?

Finanzielle Freiheit mit diesen drei hochausschüttenden Dividenden-ETFs

Dazu lohnt sich zunächst ein Blick auf die Fakten. Die durchschnittlichen Median-Haushaltsausgaben liegen in Deutschland bei 2623 Euro pro Monat. Steuern hinzugerechnet benötigen Anleger also 43.117,80 Euro pro Jahr an Ausschüttungen, um dieses Level zu erreichen.

So viel Geld würden Sie als Investition bei diesen drei interessanten Dividenden-ETFs benötigen, wenn Sie damit von ihren Ausschüttungen leben wollen:

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist)

Das erste Produkt ist dabei der klassische und bekannte Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist). Dieser investiert in 1.759 Unternehmen weltweit und deckt damit einen Großteil der ausschüttungsstarken Aktien ab.

Dividendenrendite: 3,47 Prozent

Benötigtes Kapital: 1.252.426,87 Euro

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF

Ein ähnliches Prinzip verfolgt auch der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF, wobei dieser lediglich in Industrieländer investiert. Auch ist der Fokus des VanEck Produktes wesentlich konzentrierter, denn im ETF befinden sich gerade einmal 100 Werte.

Dividendenrendite: 4,74 Prozent

Benötigtes Kapital: 916.779,08 Euro

First Trust Global Equity Income UCITS ETF (Dist)

Mit 322 Werte etwas diversifizierter ist der First Trust Global Equity Income UCITS ETF (Dist). Dieser investiert ebenfalls vorrangig in Industrieländer und ausschüttungsstarke Aktien aus allen Sektoren. Im Gegensatz zu den anderen beiden handelt es sich hier aber noch um ein vergleichsweise neues Produkt.

Dividendenrendite: 6,04 Prozent

Benötigtes Kapital: 725.568,50 Euro

