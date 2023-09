Von der Finanziellen Freiheit träumen viele Menschen. Doch ist dieses Ziel auch mit Tagesgeld und Festgeld möglich? Tatsächlich schon, doch dafür müssten die Zinsen noch deutlich steigen.

Am Aktienmarkt spricht man oft davon, dass rund 7 Prozent Rendite pro Jahr ein realistischer Wert sind. Wenn man breit streut und auf den Markt setzt. Der MSCI World brachte seit 1975 im Schnitt sogar rund 9 Prozent pro Jahr, doch selbst mit dieser Rendite dauert es lange, bis man Millionär ist und die Finanzielle Freiheit erreicht hat. Lesen Sie dazu auch: MSCI World: Mit dem ETF und nur 100 Euro im Monat zum Millionär werden

Weil aktuell sehr viele Sparer und Anleger wieder das Tagesgeld und das Festgeld aufgrund gestiegener Zinsen für sich entdecken, wollen wir klären, ob man auch mit diesen Zinsen zur Finanziellen Freiheit gelangen kann?

Finanzielle Freiheit mit Tagesgeld und Festgeld

Zugegeben: Es ist schwer. Denn zwar sind die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld zuletzt stark gestiegen. Etwa beim Tagesgeld gibt es momentan von der C24 Bank 4,0 Prozent Zinsen (hier geht es direkt zum Angebot) oder vom Anbieter FollowMyMoney sogar 4,18 Prozent Zinsen für 12 Monate (hier geht es direkt zum Angebot). Doch bei diesen Zinsen sind wir noch weit weg von den anvisierten 7 Prozent oder gar 9 Prozent, die der MSCI World ETF auf Dauer bringt. Und wie sieht es beim Festgeld aus?

Im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich gibt es teilweise bis zu 4,50 Prozent Zinsen auf dem Festgeld, bei einer mehrjährigen Laufzeit. Doch auch das führt noch nicht dazu, dass man in Saus und Braus leben kann. Es sei denn, man hat bereits ein Vermögen angehäuft. Denn hier kommt die berühmte 4 Prozent Regel ins Spiel. Diese besagt, dass man jedes Jahr 4 Prozent aus seinem Vermögen entnimmt und sich das Vermögen am Markt aber wieder um rund 4 Prozent auffüllt, sodass man aus seinem Vermögen einen Cashflow generiert, dabei aber nicht ärmer wird. Aktuell könnte man mit einem größeren Vermögen also bereits mit dem Tagesgeld und Festgeld zur Finanziellen Freiheit gelangen. Doch dafür sind große Summen nötig, die zweifelsohne nicht jeder Sparer besitzt. Wer etwa 24.000 Euro im Jahr zum Leben braucht, müsste bereits 600.000 Euro besitzen und anlegen, um von der 4 Prozent Regel leben zu können. Wer 36.000 Euro braucht, bei dem sind es bereits 900.000 Euro und bei 48.000 Euro ganze 1,2 Millionen Euro.

Doch kann man mit Tagesgeld und Festgeld und den Zinsen daraus ein Vermögen aufbauen und dann später davon zehren?

Vermögensaufbau mit Tagesgeld und Festgeld

Dies ist durchaus möglich. Doch hier sollten immer auch Aktien und ETFs eine Rolle spielen. Denn sonst wird es schwierig, die Inflation zu übertrumpfen und wirklich mehr Kaufkraft zu erhalten. Für Sparer und Anleger könnte es sich beispielsweise lohnen, 50 Prozent des Vermögens in einen ETF auf den MSCI World zu investieren, 25 Prozent in eine hochverzinsliches Festgeld und die restlichen 25 Prozent als Reserve, die man auch noch investieren kann, auf dem Tagesgeld anzulegen.

Wer etwas weniger risikofreudig ist, der kann die Summe jeweils in drei gleich große Stücke aufteilen und auf die Töpfe verteilen. Rechnen wir mit mit 4 Prozent bei Tagesgeld und Festgeld und rund 9 Prozent mit dem MSCI World, so kommen Anleger bei der 50/25/25 Variante auf rund 6,5 Prozent pro Jahr und bei der drei Drittel-Variante auf 5,7 Prozent. Hier braucht es dann einige Jahre und viel Geld, um die Finanzielle Freiheit zu erlangen. Doch möglich ist dies auch mit dem Tagesgeld und Festgeld, wenn man dazu auch auf Aktien und ETFs setzt.

Lesen Sie dazu auch die neue Titelstory in BÖRSE ONLINE 35/2023 "Finanzielle Freiheit - Die besten ETFs der Welt"

und: Besser als jedes Festgeld? Die BlackRock iBonds revolutionieren den Markt