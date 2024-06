DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen warnt exklusiv in BÖRSE ONLINE. Schon recht zügig würde die Unsicherheit und Volatilität an den Börsen zunehmen. Wann der Härte-Test für Aktien kommt und wie Anleger sich absichern können.

BÖRSE ONLINE: Herr Kaldemorgen, Sie sind seit über 40 Jahren an der Börse und managen erfolgreich Fonds. Wie sehen Sie die Börsen aktuell? Welche Chancen und Gefahren gibt es?

Klaus Kaldemorgen: Die erste Hälfte des Jahres, wurde er getrieben von der Zinssenkungs-Fantasie. Aber wir hatten natürlich auch ein thematisches Thema, und zwar künstliche Intelligenz. Und das hat eigentlich doch die Zinssenkungs-Fantasie überschrieben. Bis jetzt hatten wir schon ein ausgesprochen gutes Aktienjahr. Und das auch noch bei einer fallenden Volatilität. Das heißt: Die Sicherheit der Anleger war relativ hoch, dass die Börsen nach oben gehen. Und ich glaube, das wird uns in der zweiten Jahreshälfte so nicht mehr passieren. Ich rechne damit, dass die Volatilität ansteigt, dass Unsicherheit an den Märkten kommt, auch was die Zinssenkungsfantasie angeht und dass die Märkte wohl eher auf der Stelle treten und das bei hohen Kursschwankungen.

Klaus Kaldemorgen: Dann kommt es zum Härte-Test für Aktien

BÖRSE ONLINE: Sollten Anleger dann bei Aktien jetzt besonders vorsichtig sein?

Klaus Kaldemorgen: Ich glaube, dieses Thema der künstlichen Intelligenz hat die Kurse sehr stark befeuert. Man sieht das ja an einzelnen Werten und an dem Technologiesektor insgesamt. Zwar glaube ich, dass der KI-Trend viel fundamentaler begründet ist, als der Internet-Trend Anfang des Jahrtausend, doch ich habe dennoch so ein bisschen den Eindruck, als dass die Erwartungen im Augenblick stärker steigen als die Gewinne der Unternehmen. Deshalb, glaube ich, wird es irgendwann mal zu einem Lackmus-Test kommen, vielleicht Ende September, wenn die dritten Quartalsergebnisse kommen, dass dann vielleicht gewisse Enttäuschungen stattfinden. Einfach dadurch, weil die Erwartungen so weit nach oben gegangen sind, dass es kaum noch reicht, wenn die Erwartungen getroffen werden.

