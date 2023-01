„Mit einem Anstieg von fast zehn Prozent in den ersten drei Handelswochen war es der beste Jahresstart in der Geschichte des DAX“, konstatiert Jörg Boysen, Chefanlagestratege bei Deka Investment, dem Fondsanbieter der Sparkassen. In seiner jüngsten Analyse sagt Boysen, wie es weitergehen könnte.



Ende der Finsternis

Für die kommende Zeit ist Boysen verhalten optimistisch. „Die finstersten Krisenverläufe sind unwahrscheinlich geworden, und die Finanzwelt hat sich bereits im vergangenen Jahr ein gutes Stück normalisiert“, sagt der Deka-Experte.



Gleichwohl zweifelt er an, ob die Aktienmärkte nun wieder in der besten aller Welten leben.



Wirtschaftliches Comeback in China

Für das Jahr 2023 rechnet das Deka-Team bei Aktien und Anleihen insgesamt mit steigenden Kursen. Erneute Kursrücksetzer böten nun eher die Chance zum Kauf als im Vorjahr.



Attraktiv seien vor allem Aktien aus den Schwellenländern, die eng mit der ökonomischen Wiedereröffnung Chinas verflochten seien. Denn der chinesische Konsument habe 2022 etwa ein Drittel seines Jahreseinkommens zur Seite gelegt.



„Dies dürfte mit dem Wegfall der Ausgangsbeschränkungen und einer vollständigen Öffnung der heimischen Wirtschaft zu einer deutlichen Nachfragesteigerung führen“, betonen die Deka-Experten.



DAX, MDAX und MSCI Emerging Asia

In einem solchen Szenario könnte die gute Phase für deutsche Aktien anhalten, da viele deutsche Unternehmen eng mit China verbunden sind. Anleger könnten somit etwa in den Deka DAX ETF oder den Deka MDAX ETF investieren.



Attraktiv dürften auch der Amundi MSCI Emerging Markets Asia ETF oder der iShares MSCI EM Asia ETF sein, die in Aktien aus den asiatischen Schwellenländern investieren - darunter etwa in Alibaba oder Samsung Electronics.



