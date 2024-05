Sie wollen hohe und stetig steigende Dividenden kassieren? Dann könnte dieser ETF genau das Richtige für Sie sein, denn hier winken für Anleger jedes Jahr höhere Ausschüttungen. Lohnt sich ein Investment?

Hohe Dividenden empfinden viele Anleger als positiv, steigende, deutliche Dividendensteigerungen sind aber noch viel beliebter. Wer darauf setzen möchte, der kann einen Blick auf den folgenden ETF werfen, der (in den meisten Fällen) jährliche Anhebungen garantiert:

Garantierte Dividendensteigerung mit diesem ETF

Die Rede ist dabei von dem SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8GD). Hierbei handelt es sich um einen Indexfonds, der auf Dividendenaristokraten setzt, wenngleich die Definition des Indexanbieters deutlich von der klassischen Auslegung abweicht.

So gilt am amerikanischen Kapitalmarkt ein Unternehmen als Dividendenaristokrat, dass seine Ausschüttungen 25 Jahre infolge gesteigert hat. Laut dem hinter dem ETF liegenden Index müssen die 100 ausgewählten Unternehmen zehn Jahre infolge ihre Dividenden erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zusätzlich gelten die Qualitätsmerkmale einer positiven Eigenkapitalrendite und eines positiven operativen Cashflows.

Für Anleger, die auf diesen ETF setzen wollen, bedeutet das, dass in fast jedem Jahr mit steigenden Ausschüttungen zu rechnen ist. Die einzigen Ausnahmen wären: 1. Wenn alle Unternehmen im Index ihre Dividende nicht steigern, sondern nur halten oder senken (sehr unwahrscheinlich) 2. Wenn der ETF sehr starke Geldzuflüsse erhält, was die Ausschüttung bestehender Investoren verringern kann (in der Vergangenheit bereits vorgekommen).

Doch lohnt sich hier ein Investment?

Lohnt sich ein Investment für jedes Jahr höhere Ausschüttungen?

Grundsätzlich kann sich ein Blick auf den ETF besonders für einkommensorientierte Anleger lohnen. Aktuell beträgt die Dividendenrendite des Fonds 3,9 Prozent, wobei die Auszahlung vierteljährlich in den Monaten Februar, Mai, August und November erfolgt.

Mit mehr als 11 Jahren am Markt, fast einer Milliarde Euro an Fondsvolumen, günstigen 0,45 Prozent TER und einer jährlichen Rendite seit Auflage von 6,32 Prozent kann sich der ETF auch von seinen Kennzahlen her sehen lassen.

Zusätzlich interessant ist die Beimischung des ETFs für breit gestreute Anleger, die eine Einkommenskomponente und einen zusätzlichen Value-Anteil im Portfolio beimischen wollen, denn Tech- und Wachstumsunternehmen finden sich kaum in dem Index. Ein Ersatz für den MSCI World o.ä. ist der Indexfonds daher aber nicht.

