"Jedes Kind braucht eine Zukunft!" Unter diesem Motto findet der diesjährige Weltkindertag statt. Das Deutsche Kinderhilfswerk wird das mit einem Kinderrechte-Special auf www.kindersache.de begleiten. Und BÖRSE ONLINE stellt drei Fonds als Investment-Möglichkeiten vor, die das Wohl von Kindern in den Mittelpunkt rücken.

Am 20. September ist Weltkindertag. Das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland fordern dabei ein stärkeres politisches Engagement für eine gerechte und lebenswerte Zukunft junger Menschen. Kein Kind dürfe zurückgelassen werden. Vor allem die Folgen von Konflikten, wie etwa den Ukraine-Krieg, bedrohen die Entwicklungschancen zahlreicher Kinder und Jugendlicher.

Motivation für Investments in künftige Generationen

Die Chancen und Sicherheit von Kindern sind weltweit auch durch den Klimawandel, den Verlust der biologischen Vielfalt und zunehmende Ungleichheit bedroht. Weltweit sind nach Angaben der Welthungerhilfe 13,6 Millionen Kinder unter fünf Jahren akut unterernährt. Fünf Millionen Kleinkinder sind allein im Jahr 2021 auch an Unterernährung gestorben. Schätzungsweise 160 Millionen Kinder müssen arbeiten und 58 Millionen Kinder weltweit haben keinen ausreichenden Zugang zu Bildung.



Oftmals mangelt es neben der Berücksichtigung von Kinderrechten auch am Geld. Drei Nachhaltigkeitsbanken wollen das ändern. Die Investmentgesellschaften der GLS Bank, der Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) und die Triodos Bank haben gemeinsam mit verschiedenen Kinderhilfsorganisationen Investmentfonds auf den Markt gebracht, die das Wohl von Kindern in den Mittelpunkt ihrer Anlagen rücken. BÖRSE ONLINE stellt die drei Fonds kurz vor, bei denen die Performance nicht die übergeordnete Rolle spielt.

Der Kinder Perspektivenfonds

Der Kinder Perspektivenfonds (WKN A3DEBS) von GLS Investments hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Stärkung von Kinderrechten weltweit zu leisten. Dafür investiert der offensive Mischfonds vorwiegend in Aktien und Anleihen von Unternehmen, Staaten und Projekten, die durch das Einhalten von Sorgfaltspflichten oder durch Produkte und Dienstleistungen einen Beitrag zur Stärkung von Kinderrechten leisten.



Die Fondsgesellschaft der Bochumer GLS Bank hat den Fonds im September 2022 gemeinsam mit dem Hilfswerk SOS-Kinderdörfer weltweit aufgelegt, das als Berater bezüglich des sozial-ökologischen Research unter besonderer Berücksichtigung von Kinder- und Menschenrechten fungiert. Für diese Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Engagement Council erhält SOS-Kinderdörfer weltweit eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,2 Prozent des Fondsvolumens, die wiederum direkt in Aktivitäten und Projekte der Kinderhilfsorganisation fließt.

Der Fonds strebt langfristige Beteiligungen an und nimmt bevorzugt an Neuemissionen und Kapitalerhöhungen teil, um dabei eine möglichst große sozial-ökologische Wirkung zu erzielen. GLS Investments setzt sich so gemeinsam mit der renommierten Kinderhilfsorganisation für die Einhaltung von Kinderrechten ein.

Zuletzt war der Mischfonds zu etwa 61 Prozent in Aktien und gut 29 Prozent in Anleihen investiert. Zu den zehn größten Aktienpositionen gehört Kahoot, die norwegische Firma hinter der gleichnamigen spielebasierten Lernplattform, die US-Cybersicherheits-Firma Palo Alto Networks und der US-Software-Anbieter Autodesk sowie die deutschen Konzerne Fielmann und Deutsche Telekom.

Per 7. September 2023 waren folgende Branchen und Aktien im Kinder Perspektivenfonds AK A enthalten:

GLS Bank Branchen und Top-10 Aktien im Kinder PerspektivenFonds (Stand: 07.09.23)

Der KinderZukunftsFonds

Die Aufgabenstellung eines Workshops der der Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank), der Kindernothilfe und weiteren Partnern lautete: Entwickle eine Kapitalanlage, die nicht nur die Rechte von Kindern berücksichtigt, sondern auf eine langfristige Perspektive für Kinder in aller Welt ausgerichtet ist. Am Kriterienkatalog wirkte ein Jugendrat aus dem Umfeld der Kindernothilfe und aus Auszubildenden der KD-Bank mit. Zum Internationalen Netzwerk, das hinter dem im Mai 2021 aufgelegten KinderZukunftsFonds (WKN A2QFXK) steht, zählt auch das Global Child Forum.

Der weltweit anlegende Mischfonds investiert laut Satzung 55 bis 80 Prozent in Aktien. Per Ende August 2023 betrug der Aktienanteil 69 Prozent, der Rentenanteil 29 Prozent. Die Aktien mit der größten Gewichtung im Fonds waren zuletzt Microsoft und Nvidia. Mit knapp zwei Prozent am Aktienportfolio des Fonds hoch gewichtet war auch Münchener Rück.

KD-Bank Hoch gewichtete Aktien und Anleihen im KinderZukunftsFonds (Stand: 31.08.23)

Die Investitions- und Anlageentscheidungen orientieren sich an den Kriterien der Kindernothilfe: Förderung von Kindern und Jugendlichen, Bildung, Erziehung, Umweltschutz und die Entwicklungszusammenarbeit. Weitere Kriterien sind die von Unicef, Save the Children und dem Global Compact erarbeiteten Grundsätze zum Schutz und zur Förderung von Kinderrechten durch Unternehmen sowie die Förderung einer lebenswerten Zukunft für Kinder.

Der Future Generations Fund

Der Triodos Future Generations Fund (WKN A3DHKQ) der nachhaltigen Triodos Bank zielt ebenfalls darauf ab, das Wohlergehen und die Rechte von Kindern weltweit zu stärken. Der Aktienfonds setzt die Hebelwirkung des Geldes für die Zukunftschancen von Kindern ein und investiert in börsennotierte Unternehmen, die unter anderem dazu beitragen, die Grundbedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt zu verbessern und ihre gesunde Entwicklung zu fördern.



Im Factsheet zum Fonds heißt es: "Wir wählen Unternehmen aus, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse einen wesentlichen Beitrag zum Wohlergehen von Kindern weltweit leisten, indem sie sich mit mindestens einem der folgenden Bereiche befassen: Gesundheit und Überleben von Kindern, Zugang zu Bildung, Schutz vor Gewalt und Ausbeutung, Umwelt und Klima sowie Gleichberechtigung und Inklusion."

Mit seinem Fokus bietet der Fonds einen einzigartigen sozialen Anlageschwerpunkt. Investitionen fließen in ein diversifiziertes Portfolio aus 30 bis 40 weltweit tätigen börsennotierten Small- und Midcap-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, Regionen und Unternehmensgrößen.

Triodos Bank Regionen und Top-Aktien im Triodos Future Generations Fund (Stand: 31.08.23)

Der im April 2022 aufgelegte Fonds orientiert sich an fünf Zielbereichen, die in den strategischen Plänen von Unicef festgelegt wurden, um die Rechte von Kindern zu realisieren und ihr Wohlergehen zu fördern. Zusätzlich spendet Triodos Investment Management jährlich einen Betrag, der 0,1 Prozent des Fondsvermögens entspricht, an Unicef zur Unterstützung von Projekten wie "Bausteine für die Zukunft" – zum Beispiel in der Elfenbeinküste, bei dem Plastikmüll zu Ziegelsteinen verwertet wird, die dann zum Bau von Klassenzimmern eingesetzt werden.

Fazit

Die drei vorgestellten Fonds investieren in Unternehmen, die für stärkere Kinderrechte eintreten. Sie sind wegen unterschiedlicher Anlagepolitik nicht direkt vergleichbar, bieten jedoch allesamt gute Ansätze. Wer in diesen Bereich weniger eine hohe Performance als vielmehr nachhaltige Zukunftschancen von Kindern in den Mittelpunkt stellt, kann einen Teil seines Geldes guten Gewissens investieren.

