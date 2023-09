Diese 12 ETFs brachten seit Jahresbeginn bereits bis zu 129 Prozent Rendite und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Auf welche Indexfonds Anleger jetzt setzen können. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die bislang besten ETFs des Jahres

Bloomberg ETFs

In der obigen Tabelle sehen Sie die 12 besten ETFs des Jahres. Auf Platz 1 steht der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF mit der ISIN: IE00BMDKNW35. Dabei setzt dieser ETF auf Unternehmen, die in der Krypto- und Blockchain-Industrie beheimatet sind. Zu den größten Positionen zählen die Kryptobörse Coinbase, das Bitcoin-Mining-Unternehmen Riot Platforms und MicroStrategy, welches über 100.000 Bitcoin besitzt. Der ETF ist auf jeden Fall volatil und Anleger sollten nicht einfach mit einem sanften Aufwärtstrend rechnen. Doch weil im Frühjahr 2024 das Bitcoin-Halving ansteht, was dem Bitcoin immer viel Medien-Interesse und danach auch Kursaufschläge brachte, können Anleger weiter mit geringen Einsätzen auf diesen ETF bauen.

Wer zudem direkt auf Kryptowährungen setzen will, der kann ein Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index erwerben.

Ebenfalls sehr erfolgreich bislang in diesem Jahr ist der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc mit der ISIN: LU1900066033. Dieser Chip-ETF brachte bislang 57 Prozent Rendite und könnte weiter erfolgreich sein. Denn Chips werden weiterhin beim Technologischen Fortschritt, KI und vielem mehr benötigt. Der ETF wurde natürlich auch von der starken Performance von Nvidia getragen, und die Aktie macht aktuell 27 Prozent des ETFs aus. Das ist etwas viel und das sollten Anleger bei der Streuung beachten. Dahinter folgen TSMC mit rund 11 Prozent und Broadcom mit etwas mehr als 9 Prozent.

Zudem darf natürlich auch ein ETF zum Thema der Stunde nicht fehlen: Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C mit der ISIN: IE00BGV5VN51 setzt auf den Megatrend KI. Daher liegt der ETF seit Jahresbeginn mit fast 50 Prozent vorne und setzt dabei vor allem auf die Schwergewichte der Tech-Branche: Die größten 5 Positionen belegen Meta, Alphabet, Nvidia, Salesforce und Amazon. Da der Trend KI gerade erst Fahrt aufgenommen hat, dürfte dieser ETF unter Schwankungen auch weiter steigen.

