Bei der ING gibt es jetzt für Sie für kurze Zeit die Chance, eine satte Prämie zu erhalten und darüber hinaus noch hohe Zinsen zu kassieren. Das müssen Sie dafür tun und darum kann es sich jetzt lohnen, sich diese Möglichkeit bei Deutschlands beliebtester Bank nicht entgehen zu lassen.

Die ING ist Deutschlands beliebteste Bank und dementsprechend sind hier Aktionen immer einen Blick wert, vor allem dann, wenn es für Kunden zusätzlich noch eine satte Prämie zu vereinnahmen gibt. Daher kann sich jetzt ein Blick auf die aktuelle Offerte des Geldhauses lohnen:

Jetzt bei der ING satte Prämie und hohe Zinsen kassieren

So bietet die ING bis zum 31.01.2025 all denjenigen, die ein Depot bei dem Broker eröffnen, einen Bonus von 100 Euro in Form eines Wunschgutscheins (unter anderem für Amazon einlösbar). Um diesen zu erhalten, müssen in den ersten drei Monaten nach der Eröffnung drei Wertpapierkäufe durchgeführt werden (Sparplanausführungen werden nicht berücksichtigt). Zudem dürfen Sie zwölf Monate kein Depot bei der ING geführt haben, um den Bonus zu erhalten.

Obendrein gibt es für Neukunden noch zum Depot das Extra-Konto als Verrechnungskonto dazu. Damit erhalten Sie 3,5 Prozent Zinsen für die ersten vier Monate nach der Eröffnung auf Guthaben bis 100.000 Euro. Anschließend und darüber hinaus gilt ein variabler Zins von aktuell 1,25 Prozent.

Jetzt die Chance beim Angebot der ING nutzen?

Allerdings stellt sich natürlich die Frage: Lohnt sich das Angebot der ING?

Hier ist die Antwort eindeutig ja und das aus mehreren Gründen. So bietet die ING einerseits unter den klassischen Brokern eines der besten Angebote und das in zusätzlicher Kombination mit hohen Zinsen (werfen Sie einen Blick auf unseren BÖRSE ONLINE Broker Vergleich). Andererseits ist die Offerte selbst für reine ETF-Sparer interessant, da die Prämie die erhöhten Handelskosten wettmacht, die für die Einlösebedingungen notwendig sind, und die ING zudem ein breites Angebot an dauerhaft vergünstigten Sparplänen unterhält.

Dementsprechend kann es sich lohnen, hier einen Blick auf das aktuelle Angebot der ING zu werfen.

