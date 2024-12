Die Vorzüge von ETFs genießen und dabei eine hohe Dividende kassieren? Die Experten von Morningstar haben die fünf besten Kandidaten dafür gefunden.

Keine Frage: Anleger lieben Dividenden-Aktien. Denn Unternehmen, die ihren Anlegern etwas von den Gewinnen abgeben, verfügen in der Regel über ein stabiles und funktionierendes Geschäftsmodell und solide Zahlen.

Auch ETFs sind bei Anlegern beliebt. Im Gegensatz zu herkömmlichen, aktiv gemanagten Fonds sind sie meist kostengünstiger, da sie passiv einen Index abbilden. Da man nicht auf die Wertentwicklung eines einzelnen Unternehmens, sondern auf die einer Branche oder eines ganzen Landes setzt, ist das Risiko zudem oft geringer.

Dividenden-Plus-ETFs vereinen? Genial! Und die Experten von Morningstar haben nun die fünf besten Kandidaten dafür ermittelt.

Die fünf besten Dividenden-ETFs laut Morningstar

Morningstar hat renditenstarke Aktien-ETFs identifiziert, die Anlegern unabhängig von der aktuellen Marktlage regelmäßige Dividenden bieten und dabei eine geringe Volatilität aufweisen. Die folgenden fünf ETFs wurden alle mit einem Morningstar Medalist Rating „Gold“ ausgezeichnet.

1. Fidelity US Quality Income UCITS ETF

Dieser ETF konzentriert sich auf den US-amerikanischen Aktienmarkt. Das bedeutet: Anleger setzen auf hochwertige US-Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite. Die Dividendenerträge werden vierteljährlich ausgeschüttet, und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,25 Prozent pro Jahr.

2. iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

Mit diesem ETF erhalten Anleger Zugang zu europäischen Unternehmen, die durch kontinuierliche und überdurchschnittlich hohe Dividenden überzeugen. Zudem wird streng auf ESG-Kriterien geachtet. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet, und die TER beträgt 0,28 Prozent per anno.

3. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Dieser ETF stammt aus der Morningstar-Kategorie Global Equity Income und bietet Zugang zu Unternehmen weltweit mit hoher Dividendenrendite. Die Ausschüttungen erfolgen vierteljährlich, und die Gesamtkostenquote liegt bei 0,29 Prozent per anno.

4. Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Ein weiterer interessanter Kandidat: Dieser ETF setzt sowohl auf große als auch auf mittelgroße europäische Unternehmen mit soliden fundamentalen Daten und attraktiver Dividende. Die Ausschüttung erfolgt vierteljährlich, und die Gesamtkostenquote beträgt 0,3 Prozent per anno.

5. SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF

Last but not least: Dieser ETF setzt auf Aktien aus dem S&P Composite 1500 Index, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Die Ausschüttung erfolgt vierteljährlich, und die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35 Prozent per anno.

