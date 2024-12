Ist das der genialste Dividenden-ETF, den es gibt? Womöglich. Denn mit ihm können Sie jeden Monat fast 100 Euro an passivem Zusatzeinkommen erzielen – und das ganz unkompliziert. Das steckt dahinter.

ETFs erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit, denn mit ihnen muss man sich nicht für eine einzelne Aktie entscheiden, sondern kann das Risiko breit streuen – auf die Wertentwicklung einer ganzen Branche oder sogar ganzer Länder.

Doch wie bei Aktien gibt es auch bei ETFs mittlerweile eine riesige Auswahl mit den unterschiedlichsten Strategien. Für Anleger, die eigentlich große Fans von Dividendenaktien sind, gibt es eine besonders interessante Option: einen genialen ETF, der Ihnen monatlich Dividenden ausschüttet. Doch was steckt dahinter?

Fan von Dividenden? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Globale Dividenden-Stars-Index von BÖRSE ONLINE

Jeden Monat 100 Euro Dividende kassieren – mit diesem genialen ETF

Das Finanzportal The Motley Fool berichtete kürzlich von einem Dividenden-ETF, mit dem man monatlich ein passives Einkommen erzielen kann. In einem Beispiel sind sogar fast 100 Euro pro Monat möglich. Doch wie funktioniert das?

Es handelt sich um den Global X SuperDividend UCITS ETF (ISIN: IE00077FRP95). Dieser ETF bietet Anlegern Zugang zu Aktien weltweit, die sich durch eine besonders hohe Dividendenrendite auszeichnen. Die Replikation erfolgt vollständig, und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,45 Prozent pro Jahr. Der ETF wurde erst am 15. Februar 2022 aufgelegt.

Zu den größten Unternehmen im ETF gehören Yue Yuen Industrial, PT Adaro Energy und Medical Properties Trust. Die Hauptbranchen des ETFs sind der Immobiliensektor, Finanzdienstleistungen und Energie. Länder wie die USA (mit 30 Prozent am stärksten vertreten), Hongkong, Großbritannien und Brasilien sind ebenfalls enthalten.

Das Besondere am ETF: Er schüttet seine Dividendenerträge monatlich aus. Aktuell weist er eine beeindruckende Dividendenrendite von 10,95 Prozent im Jahreszeitraum auf.

Was bedeutet das für Anleger? Wenn Sie beispielsweise einmalig 10.000 Euro investieren, könnten Sie bei der aktuellen Dividendenrendite in einem Jahr 1.095 Euro Dividenden erhalten – also rund 91 Euro pro Monat. Und auch die Kursentwicklung kann sich sehen lassen: Im vergangenen Jahr legte der ETF rund 13 Prozent (inklusive Ausschüttungen) zu.

Lesen Sie auch: Nicht der MSCI World: Künstliche Intelligenz entdeckt den besten ETF, den Sie 2025 kaufen können