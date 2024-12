Auch das Jahr 2025 bietet wieder hervorragende Gelegenheiten für Anleger bei ETFs. Doch auf welchen sollte man dabei setzen, um möglichst groß zu profitieren? Eine Künstliche Intelligenz hat nun einen Kandidaten identifiziert, der die beste Kaufidee 2025 sein könnte – und sogar eine bessere Wahl als der berühmte MSCI World sein könnte.

ETFs sind bei Anlegern nach wie vor wahnsinnig beliebt. Vorbei ist die Qual der Wahl, bei der man sich nur für eine einzelne Aktie entscheiden konnte. Mit ETFs kann man gleich auf die Wertentwicklung ganzer Länder oder gar Branchen setzen und so das Risiko verhältnismäßig breit streuen.

Das i-Tüpfelchen: Da ETFs meist nur passiv einen Index nachbilden und nicht aktiv gemanagt werden, sind ihre Gebühren meist auch deutlich geringer als bei herkömmlichen Fonds. Allerdings ist auch das ETF-Universum mittlerweile riesig.

Wir haben uns mit Blick auf das neue Jahr gefragt: Was ist jetzt der beste ETF, den man jetzt kaufen kann?

KI hat ihn entdeckt: Das ist der beste ETF, den Sie 2025 kaufen können

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wandten wir uns an die wohl bekannteste Künstliche Intelligenz (KI) der Welt: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. KIs verfügen in der Regel über eine riesige Datenbasis und können bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen miteinbeziehen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die Antworten teils in gekürzter Form dargestellt.



Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Was ist für 2025 der beste ETF, den man kaufen kann?

ChatGPT: Die Auswahl des besten ETFs für 2025 hängt von individuellen Anlagezielen, Risikobereitschaft und Anlagehorizont ab. Dennoch gibt es einige ETFs, die aufgrund ihrer Diversifikation und geringen Kosten für viele Anleger attraktiv sein könnten:

1. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80): Dieser ETF bietet eine breite Diversifikation über globale Aktienmärkte hinweg und hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,22%.

2. Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (ISIN: LU1781541179): Fokussiert auf Industrieländer, bietet dieser ETF eine TER von 0,12% und ermöglicht Investitionen in etablierte Märkte. (Anm. der Redaktion: Seit der Übernahme von Lyxor durch Amundi ist der ETF als Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc bekannt)

3. Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (ISIN: IE00BTJRMP35): Dieser ETF konzentriert sich auf Schwellenländer und bietet eine TER von 0,18%, was Anlegern Zugang zu aufstrebenden Märkten ermöglicht.

Für Anleger, die in spezifische Zukunftstrends investieren möchten, könnten folgende Themen-ETFs interessant sein:

• Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (ISIN: LU1900066033): Dieser ETF investiert in führende Halbleiterunternehmen und profitiert von der steigenden Nachfrage nach Technologiekomponenten.

• iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN: IE00B1XNHC34): Fokussiert auf Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, bietet dieser ETF Zugang zu einem wachsenden Sektor.

Und wenn du dich hypothetisch für einen davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Hypothetisch betrachtet würde ich mich für den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80) entscheiden.

1. Breite Diversifikation: Der ETF deckt über 4.000 Unternehmen aus entwickelten und Schwellenländern ab. Das minimiert das Risiko, das mit der Abhängigkeit von einzelnen Regionen oder Sektoren einhergeht.



2. Geringe Kosten: Mit einer TER von 0,22 Prozent ist er sehr kosteneffizient, besonders für ein so breit gestreutes Produkt.

3. Langfristiges Wachstumspotenzial: Er bietet Zugang zu globalen Märkten, was eine ausgewogene Mischung aus Stabilität (Industrieländer) und Wachstumspotenzial (Schwellenländer) ermöglicht.

4. Passend für langfristige Anleger: Für 2025 und darüber hinaus ist dieser ETF eine solide Wahl für Anleger, die mit einem Buy-and-Hold-Ansatz Vermögen aufbauen wollen.

Natürlich hängt die finale Entscheidung von individuellen Anlagezielen ab, aber aus Sicht einer hypothetischen Empfehlung ist dieser ETF ein Allrounder.

