Bereits seit rund 1,5 Jahren ist der Gerd Kommer ETF am Markt, doch wie hat er sich geschlagen? Was müssen Anleger jetzt wissen? Und ist das Produkt wirklich eines für Buy & Hold forever?

Seit Juni 2023 ist der Gerd Kommer ETF (WKN: WELT0A) für Privatanleger handelbar und seitdem eine echte Erfolgsstory. 325 Millionen Euro hat das Produkt bereits (in der thesaurierenden Variante) an Geldern einsammeln können und Anlegern darüber hinaus noch 30 Prozent an Rendite eingebracht.

Doch ist der Gerd Kommer ETF wirklich ein gutes Vehikel für langfristige Investitionen? Können Anleger hier wirklich Buy & Hold forever betreiben?

So hat sich der Gerd Kommer ETF geschlagen

Um diese Frage beantworten zu können, lohnt sich zunächst ein Blick auf das Konzept des Gerd Kommer ETFs. Denn dieses umfasst nicht nur ein reines Weltportfolio, sondern auch einen Anlageansatz mit der Gewichtung nach 50 Prozent Marktkapitalisierung und 50 Prozent Bruttoinlandsprodukt bei der Länderverteilung. Hinzu kommt ein Cap eines einzelnen Landes auf 50 Prozent der Assets – bei Einzelaktien sind es 1,0 Prozent. Darüber hinaus gibt es einen leichten ESG-Filter und einen Multifaktor-Ansatz

Durch diese Herangehensweise werden Klumpenrisiken im Portfolio vermieden und es sollen langfristig Überrenditen erzielt werden. Allerdings hat der ETF wegen seiner Struktur bisher underperformt, denn US-Aktien, die beispielsweise in rein marktkapitalisierten ETFs (Vergleiche Index ACWI IMI) höher gewichtet sind, sind in der Vergangenheit besser gelaufen.

Ist der Gerd Kommer ETF ein ETF für die Ewigkeit?

Doch angesichts dieser Underperformance stellt sich die Frage: Ist der Gerd Kommer ETF wirklich für Buy & Hold forever geeignet?

Die klare Antwort ist hier: Ja. Denn hinter dem Kommer ETF steht ein kluges, langfristiges Konzept, basierend auf Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung. Nur weil hier nach 1,5 Jahren eine leichte Underperformance sichtbar ist, bedeutet das noch lange nicht, dass der Ansatz in den kommenden Jahren nicht funktionieren kann.

Anleger, die daher vom Gerd Kommer ETF überzeugt sind, können hier weiterhin dabei bleiben. Wer dagegen ein ähnliches Produkt, rein nach Marktkapitalisierung nutzen möchte, der kann einen Blick auf den SPDR ACWI IMI ETF (WKN: A40F93) werfen.

