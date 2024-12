Laut einer aktuellen Einschätzung des Strategen Barry Bannister soll es 2025 an den Märkten ordentlich krachen und das steckt dahinter. Außerdem: Mit diesen Aktien schützen Sie sich vor dem Abverkauf und halten Ihr Portfolio stabil.

Die meisten Analysten blicken nach dem starken Jahr 2024 zuversichtlich auf 2025 und erwarten, dass es hier mit den Kursen ebenfalls nach oben gehen wird. Eine dazu konträre Meinung unterhält allerdings die Investmentbank Stifel und ihr Stratege Barry Bannister. Dieser erwartet für das kommende Jahr einiges an Ungemach:

Darum kracht es bald an den Märkten

So glaubt der Stratege daran, dass der Zinssenkungszyklus der Fed ein jähes Ende finden dürfte, da die Inflation weiterhin über dem Niveau von zwei Prozent bleibt. Letzteres dürfte eine massive Enttäuschung am Markt auslösen, der mit einer ganzen Reihe an Kürzungen rechnet.

Darüber hinaus geht Bannister davon aus, dass sich im zweiten Halbjahr die Wirtschaft in den USA deutlich abkühlen dürfte. Auch ein Wiederaufflammen der Inflation schließt der Experte nicht aus.

Dementsprechend geht die Investmentbank Stifel von einer zeitweiligen Korrektur des S&P500 bis auf 5.000 Punkte aus. Vom aktuellen Niveau knapp über 6.000 Punkten entspricht dies einer Downside von -16 Prozent.

Mit diesen Aktien schützen Sie sich jetzt

In diesem Umfeld mit Crashgefahr rät Bannister seinen Kunden übrigens zu defensiven Aktien, mit denen man sich zumindest vor einem Teil des Ausverkaufs schützen können soll. Besonders Value-Sektoren wie Versorger, Biotechnologie, Pharma, Einzelhandel oder Basiskonsumgüter führte der Experte in seiner Studie auf.

Eine ähnliche Zusammensetzung finden Sie übrigens auch im BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index. Hier kann sich ein Blick lohnen.

Lesen Sie auch:

Fallen Aktien bald massiv? Deutsche Bank sieht noch größeres Warnsignal als vor Dotcom-Crash

Oder:

Lohnen sich Trade Republic & Co noch? Zinsen sinken erneut – So viel gibt es jetzt noch für Kunden