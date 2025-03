Die drei besten Rohstoff-ETFs, die man aktuell kaufen kann, sorgen nicht nur bei Analysten für Begeisterung, sondern bieten auch aus technischer Sicht beeindruckende Wachstumschancen. Sie bieten auch noch enorm hohe Kurschancen. Doch was steckt hinter diesen außergewöhnlichen Aussichten?

Rohstoff-ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie Anlegern die Möglichkeit bieten, breit gestreut in Rohstoffe zu investieren, ohne sich auf eine einzelne Aktie oder den Rohstoff selbst festlegen zu müssen. Zudem sind ETFs in der Regel kostengünstiger als aktiv gemanagte Fonds, da sie meist passiv einen Index abbilden.

Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen ETFs, auf die es für Anleger zu achten gilt. Während etwa breit gestreute ETFs wie der MSCI World durch ihre Risikostreuung eher für langfristige und stabile Anlagen wie die Altersvorsorge geeignet sind, gibt es auch spezialisierte ETFs, die zwar ein höheres Risiko bergen, aber gleichzeitig auch erhebliche Gewinnchancen bieten. Besonders Rohstoff-ETFs können von Preisschwankungen, geopolitischen Entwicklungen und Angebotsverknappungen profitieren und sind daher für renditeorientierte Anleger eine interessante Wahl.

Aktuell gibt es drei ETFs, die von Analysten besonders positiv bewertet werden und gleichzeitig hohe Kurschancen bieten. Sie konzentrieren sich auf die Rohstoffsektoren Gold, Silber und Öl.

Gold, Silber und mehr: 3 ETFs mit hohem Potenzial

Wir machten uns daher auf die Suche nach ETFs, die jetzt nicht nur von Analysten hochgelobt werden, sondern die auch noch hohe Kurschancen bieten. Ein weiterer entscheidender Faktor war der sogenannte Smart Score (entwickelt vom Finanzportal "TipRanks"), der Aktien und ETFs anhand von Fundamentaldaten, technischer Analyse, Analystenmeinungen und Marktstimmung bewertet. Hier erreichen die folgenden ETFs eine Bewertung von "Outperform". Besonders herausgestochen sind dabei drei ETFs, die sich auf die Rohstoffe Gold, Silber und Öl fokussieren und derzeit als besonders aussichtsreich gelten.

Ein besonders interessanter ETF in diesem Bereich ist etwa der Global X Silver Miners UCITS ETF (ISIN: IE000UL6CLP7), der in Unternehmen investiert, die sich mit der Erschließung und dem Abbau von Silber beschäftigen. Zu den größten Positionen gehören bekannte Unternehmen wie Wheaton Precious Metals, Pan American Silver und Korea Zinc. Der ETF ist stark von kanadischen Unternehmen geprägt, die fast die Hälfte des Portfolios ausmachen, aber auch Unternehmen aus den USA, Südkorea und Mexiko sind vertreten. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65 Prozent pro Jahr, der ETF ist thesaurierend und wurde im Mai 2022 aufgelegt. Innerhalb eines Jahres konnte er bereits um über 50 Prozent zulegen. Analysten sehen weiteres Potenzial, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 44 US-Dollar, was einer weiteren Steigerung von 21 Prozent entspricht. Die optimistischste Prognose sieht sogar einen möglichen Kursanstieg auf 50 US-Dollar, was einer möglichen Wertsteigerung von knapp 40 Prozent entsprechen würde.

Ein weiterer ETF mit großem Potenzial ist der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (ISIN: IE00BQQP9G91), der in kleinere Unternehmen aus der Gold- und Silberbergbau-Branche investiert. Voraussetzung für eine Aufnahme in den ETF ist, dass mindestens 50 Prozent der Einnahmen aus diesen Bereichen stammen. Die größten Positionen in diesem ETF sind Alamos Gold, Pan American Silver und Harmony Gold Mining. Auch hier dominieren kanadische Unternehmen, die etwa die Hälfte des ETFs ausmachen, während Australien mit rund 20 Prozent ebenfalls stark vertreten ist. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,55 Prozent pro Jahr, und der thesaurierende ETF wurde bereits im März 2015 aufgelegt. Innerhalb eines Jahres konnte er um über 50 Prozent steigen. Analysten empfehlen diesen ETF mehrheitlich zum Kauf und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 63 US-Dollar, was einer weiteren Kurschance von über 20 Prozent entspricht. Die optimistischste Einschätzung geht sogar von einem möglichen Kursanstieg auf 74 US-Dollar aus, was einem Potenzial von über 40 Prozent entspricht.

Auch der Ölsektor bietet derzeit attraktive Investmentmöglichkeiten. Ein besonders spannender ETF in diesem Bereich ist der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (ISIN: IE00B6R51Z18), der in Unternehmen investiert, die weltweit in die Exploration und Förderung von Öl und Gas involviert sind. Zu den größten Beteiligungen gehören ConocoPhillips, EOG Resources und Canadian Natural. Der ETF ist thesaurierend und hat eine Gesamtkostenquote von 0,55 Prozent pro Jahr. Er wurde bereits im September 2011 aufgelegt und konnte in den vergangenen fünf Jahren um rund 150 Prozent zulegen. Auf Jahressicht beträgt das Plus derzeit minus vier Prozent. Analysten empfehlen den ETF zum Kauf und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 113 US-Dollar, was einem weiteren Potenzial von 30 Prozent entspricht. Die optimistischste Einschätzung geht von einem möglichen Kursziel von 137 US-Dollar aus, was eine Wertsteigerung von über 55 Prozent bedeuten würde. Die USA dominieren diesen ETF mit einem Anteil von 64 Prozent, während Kanada mit 20 Prozent ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt. Auch Unternehmen aus Australien und Japan sind in kleinerem Umfang vertreten.

Fazit Der Rohstoffmarkt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und wird auch weiterhin von verschiedenen makroökonomischen und geopolitischen Faktoren beeinflusst. Gold, Silber und Öl spielen dabei jeweils eine unterschiedliche, aber zentrale Rolle. Gold gilt seit jeher als sicherer Hafen in Krisenzeiten und wird vor allem dann nachgefragt, wenn Unsicherheit an den Finanzmärkten herrscht oder die Inflation steigt. Sollte die Inflation weiterhin hoch bleiben oder geopolitische Spannungen zunehmen, könnte Gold auch in Zukunft eine wichtige Absicherung für Investoren darstellen. Silber hingegen ist nicht nur ein Wertaufbewahrungsmittel, sondern spielt eine zunehmend bedeutendere Rolle in der Industrie. Besonders die Nachfrage aus der Solar- und Batterietechnologie könnte den Silberpreis langfristig antreiben. Die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien könnte sich als entscheidender Faktor für die zukünftige Preisentwicklung von Silber erweisen. Öl hingegen steht an einem Scheideweg. Während die langfristigen Prognosen durch den weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien und strengere Klimaziele eine schrittweise Reduktion der Nachfrage erwarten lassen, bleibt die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von fossilen Brennstoffen kurzfristig weiterhin hoch. Die Produktion und der Verbrauch von Öl hängen stark von geopolitischen Entwicklungen, OPEC-Entscheidungen und konjunkturellen Schwankungen ab. In Zeiten steigender Nachfrage oder Produktionsengpässe kann der Ölpreis stark ansteigen, während eine Verlangsamung der Weltwirtschaft zu einem Rückgang führen könnte.

