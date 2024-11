Dieser ETF hat eine enorme Besonderheit, durch die Anleger neben attraktiven Ausschüttungen auch in den Genuss einer jährlichen Steigerung dieser kommen. Das müssen Sie zu diesem genialen Produkt wissen, und darum kann es besonders jetzt attraktiv sein.

Es gibt inzwischen sehr viele interessante Dividenden-ETFs, die für Anleger definitiv einen Blick wert sind. Doch einer der vielleicht spannendsten ist der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8GD), obwohl er bei vielen nicht sehr bekannt sein dürfte.

Hohe Ausschüttungen und garantiert mehr Dividende jedes Jahr

Konkret macht den SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF seine Konstruktion so einzigartig. Denn der ETF investiert, wie es der Name schon verrät, in Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die laut der amerikanischen Definition ihre Ausschüttung in den vergangenen 25 Jahren infolge gesteigert haben. Der ETF definiertdie Metrik mit zehn aufeinanderfolgenden Jahren gehalten oder gestiegenen Zahlungen allerdings etwas weiter.

Dennoch hat diese Auswahl zur Folge, dass dem ETF und damit Anlegern jährlich größere Ausschüttungen zufließen. Einzig in Fällen, wenn die Zahl der Fondsanteile des Indexfonds deutlich steigt, kann es zu einer Senkung kommen, was Anleger allerdings positiv auf der Kursseite bemerken.

Darum könnte der ETF besonders jetzt spannend sein

Besonders jetzt kann der ETF mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,6 Prozent übrigens spannend sein und das liegt am Zinssenkungsumfeld. Denn in diesem werden Anleihen zugunsten von Dividendenaktien für die Anleger unattraktiver, die regelmäßige Einkünfte brauchen (Stiftungen, Pensionskassen etc.). Das führt dazu, dass Dividendenaktien eine höhere Nachfrage zukommt, und somit das Potenzial für Kurssteigerungen gegeben ist. Hinzu kommt der Fakt, dass die Unternehmen durch niedrigere Kapitalkosten zusätzlich höhere Gewinne schreiben.

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf spannende Dividendenwerte oder gleich einen ETF wie den SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8GD) zu werfen.

