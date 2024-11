Mit diesen drei ETFs können Anleger in wirklich günstige Aktien investieren, die zeitgleich enorm hohe Dividenden zahlen. Es winken Bewertungen bis zu einem KGV von 8,2 und gleichzeitig Ausschüttungsrenditen von bis zu 7,7 Prozent. Ist hier ein Kauf für Dividendenanleger und Schnäppchenjäger fast schon Pflicht?

Wer auf der Suche nach günstigen Aktien ist und gleichzeitig hohe Dividendenrenditen haben möchte, der hat es oftmals schwer, einfach und passiv in ETFs zu investieren. Der Grund: Durch die Gewichtung nach Marktkapitalisierung in vielen Fonds sind die Bewertungen oftmals hoch, die Ausschüttungen dafür allerdings niedrig.

Mit diesen 3 ETFs in wirklich günstige Aktien investieren

Dennoch gibt es einige ETFs, bei denen das nicht der Fall ist und die teilweise sogar gezielt in günstige Werte investieren. Besonders auf die folgenden drei Indexfonds kann sich in dem Kontext definitiv ein Blick lohnen:

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (KGV: 8,5 / Dividendenrendite: 4,9 Prozent)

Erster ETF ist der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (WKN: A2JDDC). Dieser investiert auf Basis des Value-Faktors in günstig bewertete Unternehmen aus dem europäischen Raum und führt zusätzlich Qualitätsscreenings bei der Auswahl der Titel durch.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (KGV: 11,1 / Dividendenrendite: 7,7 Prozent)

Ein etwas anderes Konzept verfolgt der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (WKN: A1T96S). Dieser investiert in Master-Limited-Partnerships in den USA. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die häufig im Öl- und Gassektor aktiv sind und Anteilseignern regelmäßige, hohe Ausschüttungen versprechen.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (KGV: 8,2 / Dividendenrendite: 7,6 Prozent)

Noch günstigere Bewertungen mit gleichzeitig hohen Dividendenrenditen gibt es in Schwellenländern, speziell mit dem WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WKN: A12HUR). Dieser investiert in Aktien mit einer außergewöhnlichen Dividendenrendite in aufstrebenden Märkten und wendet bei der Auswahl zusätzliche Qualitätsscreenings an.

Lesen Sie auch:

Die 3 besten ETFs der Welt? Es winken jetzt bis zu 80 Prozent Kurschance

Oder:

ING verschenkt bis zu 1.000 Euro an Kunden – Das müssen Sie dafür tun