Bei der beliebten deutschen Bank ING gibt es aktuell bis zu 1.000 Euro für Kunden in Form eines Amazon-Gutscheins. So kommen Sie an die Prämie und das genau müssen Sie tun, um diese zu erhalten.

Die ING ist nicht nur Deutschlands beliebteste Bank, sondern fährt aktuell auch ein Programm, in dem Kunden bis zu 1.000 Euro in Form eines Amazon Gutscheins als Prämie erhalten können.

ING verschenkt bis zu 1.000 Euro an Kunden

Um an diesen Bonus zu kommen, müssen Kunden bis zum 08. Dezember eine Einzahlung in ein neu eröffnetes oder bestehendes Smart Invest Konto tätigen. Dabei handelt es sich um einen Robo-Advisor, den die ING zusammen mit Scalable Capital betreibt. Je nach Höhe der Einzahlung richtet sich dann übrigens auch die Prämie, die Kunden erhalten. Die Staffelung sieht dabei wie folgt aus:

50-Euro-Gutschein ab einer Einzahlung von 5.000 Euro

100-Euro-Gutschein ab einer Einzahlung von 10.000 Euro

250-Euro-Gutschein ab einer Einzahlung von 20.000 Euro

500-Euro-Gutschein ab einer Einzahlung von 40.000 Euro

1.000-Euro-Gutschein ab einer Einzahlung von 100.000 Euro

Übrigens: Das ING Smart Invest kann bereits ab einer Sparrate von 20 Euro monatlich eröffnet werden. Neben klassischen Weltportfolios gibt es auch die Möglichkeit, in Anleihe-ETFs zur Generierung von Zinsen oder in Themen-Portfolios zu bestimmten Trends zu investieren.

Doch natürlich stellt sich die Frage: Lohnt sich das Angebot der ING mit der satten Prämie?

Grundsätzlich ist die Offerte insbesondere für diejenigen Kunden attraktiv, die bereits ein Smart Invest Konto bei der ING haben und für die bei der ING ein Girokonto führen und ihre Finanzen an einem Ort haben möchten.

Für alle anderen kann es sich lohnen zu vergleichen, denn laut dem BÖRSE ONLINE RoboAdvisor Vergleich gibt es teilweise interessantere Angebote als das der ING/Scalable Capital. Hier kann sich ein genauerer Blick lohnen.

