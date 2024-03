Der Vermögensverwalter Amundi bringt einen neuen ETF auf den Markt und macht es Anlegern so möglich, so günstig wie noch nie zuvor in die ganze Welt zu investieren. Zeit für Investoren zu wechseln?

Der Wettbewerb in der ETF-Branche wird durch den Anlageboom in Deutschland immer größer. Diese Entwicklung ist besonders positiv für Anleger, denn so bieten Vermögensverwalter immer günstigere Möglichkeiten das eigene Geld zu investieren.

Günstig in die ganze Welt investieren

So hat nun der Vermögensverwalter Amundi einen neuen ETF angekündigt, mit dem Anleger so günstig wie noch nie in die gesamte Weltwirtschaft investieren können.

Konkret ist das Produkt der Amundi Prime All Country World UCITS ETF (ISIN: IE0009HF1MK9) sein, der den Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap index abdeckt. Mit diesem ETF können Anleger in Industrie- und Schwellenländer investieren, wobei sich das Anlageuniversum auf Aktien aus dem Large und Mid Cap Sektor fokussiert.

Das sind die aktuellen Top-Positionen im Index:

Solactiv Solactiv GBS Global Makets Top 10 Positionen

So günstig wie noch nie zuvor investieren mit diesem ETF

Dementsprechend bilden Anleger mit einem Investment in den ETF die ganze Welt ab, doch die Besonderheit dieses Produktes sind die extrem niedrigen Kosten. Mit 0,07 Basispunkten bringt Amundi einen weiteren extrem günstigen Indexfonds nach dem Amundi Prime Global und dem Amundi MSCI World für langfristige Anleger auf den Markt.

Zum Vergleich: ETFs wie der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00B3RBWM25) mit einem ähnlichen Indexkonzept sind um ein Vielfaches teurer. So verlangt Vanguard eine TER (Total Expense Ratio) von 0,22 Prozent pro Jahr.

Jetzt zu diesem günstigen ETF wechseln?

Folglich kann es sich für Anleger, besonders solche mit regelmäßigen Sparraten, lohnen zu dem neuen ETF zu wechseln. Zwar ist ein Transfer (über einen Verkauf) von anderen bereits investierten Geldern in den neun Fonds zwecks der steuerlichen Betrachtung in Deutschland häufig unattraktiv, allerdings kann es sich lohnen, ab jetzt den Sparplan zu wechseln.

So sparen Anleger bei sieben Prozent Rendite pro Jahr folgende Fondskonsten je 10.000 mit dem Amundi Prime All Country World UCITS ETF gegenüber dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF:

Auf Sicht von 5 Jahren: 97,78 Euro

Auf Sicht von 10 Jahren: 272,43 Euro

Auf Sicht von 15 Jahren: 569,27 Euro

Auf Sicht von 20 Jahren: 1.057,22 Euro

Auf Sicht von 25 Jahren: 1841,31 Euro

