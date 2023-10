Sie wollten schon immer ihr Geld global diversifiziert in Indexfonds anlegen? So können Sie bis zu 1000 Euro Bonus erhalten und gleichzeitig sehr einfach sowie kostengünstig in ETFs investieren:

Bis zu 1000 Euro Bonus und gleichzeitig die Möglichkeit einfach und unkompliziert in ETFs zu investieren klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch tatsächlich ermöglicht dies jetzt der Anbieter Growney für alle Neukunden.

In ETFs anlegen und gleichzeitig bis zu 1000 Euro Bonus sichern

Konkret ist Growney ein kostengünstiger Robo-Advisor, der ihr Geld automatisch, je nach ihrem Risikoprofil, in ETFs und Anleihen investiert. Zwar gibt es in diesem Markt relativ viele Anbieter, doch Growney ist aufgrund seiner vielfältigen Strategien, seines Services und seiner niedrigen Kosten auch der Testsieger des Börse Online Robo-Advisor Vergleichs.

Nun hat sich der Anbieter außerdem noch eine spannende Neukundenaktion einfallen lassen und bietet für folgende Einlagen nach der Eröffnung des Kontos einen Bonus:

ab 100 Euro Sparplan oder 2.000 Euro Einzahlungsvolumen: 50 Euro Bonus

ab 15.000 Euro Einzahlungsvolumen: 150 Euro Bonus

ab 250.000 Euro Einzahlungsvolumen: 1.000 Euro Bonus

Hier können Sie ein Konto bei Growney eröffnen.

So sichern Sie sich bis zu 100 Euro Bonus

Alles, was Anleger dafür tun müssen, ist im Zeitraum vom 20.10.2023 bis zum 31.01.2024 ein Konto bei dem Robo-Advisor zu eröffnen und dabei den Aktionscode: SPAREN2023 einzugeben. Anschließend gilt es die oben genannten Bedingungen zu erfüllen. Der Bonus dürfte einige Monate nach der Eröffnung zusätzlich in Ihre Strategie investiert werden.

Doch lohnt sich wirklich eine Kontoeröffnung bei dem Robo-Advisor Growney?

Lohnt sich das Angebot in ETFs anzulegen und 100 Euro Bonus zu erhalten?

Tatsächlich ist das Angebot von Growney eines der besten und günstigsten im Markt, weshalb der Anbieter auch Sieger des Börse Online Robo-Advisors Vergleichs ist. Gleichzeitig eignet sich der Anbieter besonders für Einsteiger oder Menschen, die sich nicht um ihre Geldanlage kümmern, aber ihr Kapital trotzdem vermehren wollen.

Zusätzlich ist der bereitgestellte Bonus ein netter Kick-Starter, der sich langfristig wirklich bezahlbar machen kann. Rechnet man nämlich auf die 50 Euro eine durchschnittliche historische Marktrendite von 7 Prozent p.a. so werden aus dem Bonus in 30 Jahren ganze 400 Euro.

Hier können Sie ein Konto bei Growney eröffnen.

Nicht das richtige Angebot für Sie? Dann werfen Sie jetzt einen Blick in den Börse Online Robo-Advisor-Vergleich

Lesen Sie auch:

Comdirect Zinshammer: Jetzt 4,0 Prozent Zinsen für das Tagesgeld plus 50 Euro Prämie sichern

Oder:

3,0 Prozent Zinsen auf dem Girokonto bei bekannter Bank – Für wen sich dieser Tagesgeld-Kracher lohnt