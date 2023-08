Mit dem Alpha Star Aktien Fonds konnten Anleger von Anfang 2018 bis Ende 2022 erfolgreich in deutsche Nebenwerte investieren. In diesem Jahr hat der Fonds dafür einen €uro-FundAward gewonnen

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Alpha Star Aktien Fonds hat in der Kategorie „AF Deutschland/Nebenwerte“ über fünf Jahre den ersten Platz belegt.

Management fokussiert auf Small-Caps

Fondsmanager des Alpha Star Aktienfonds ist die Münchner Vermögensverwaltung FIVV AG. Die Alpha Star Capital GmbH (Fonds-Advisor Felix Gode, CFA) berät die FIVV AG unter dem Haftungsdach der BN & Partner Capital AG.

Gode besitzt eine langjährige Expertise für Small Caps. So rief er im Jahr 2006 den Alpha Star Investmentclub ins Leben, dessen Nachfolger im September 2014 der Investmentfonds Alpha Star Aktien wurde.

Felix Gode, Fondsmanager des Alpha Star Aktienfonds

Die Anlagestrategie des Alpha Star Aktien Fonds

Mit dem Alpha Star Aktienfonds möchte Gode „in die 20 besten Titel des deutschsprachigen Raums investieren“.

“Der Fokus liegt dabei auf mittelständischen Unternehmen, die sich durch eine hohe Qualität und Wachstumsstärke auszeichnen“, sagt Gode und fügt an: „Die mittelständischen Unternehmen sind häufig durch eigentümergeführte Strukturen geprägt, was für eine hohe Interessensgleichrichtung mit den Aktionären sorgt.“

Daher nehmen Gode und sein Team auch eine höhere Volatilität in Kauf, um auf langfristige Sicht eine entsprechend hohe und positive Rendite erzielen zu können.

Zudem kann der Kauf von Fondsanteilen mit weiteren Risiken verbunden sein. Dazu zählen unter anderem Aktien-, Zins-, Kredit- und Liquiditätsrisiken.

Fokus auf Wachstumsmärkte

Überwiegend möchte der Fonds in Märkte investieren, die strukturell wachsen. „Ein Beispiel dafür ist die Digitalisierung“, sagt Gode. Zudem bevorzugt er Titel, deren Geschäftsmodelle wenig kapitalintensiv sind.

Viele mittelständische Unternehmen im Fonds kommen daher aus den Bereichen Software sowie Medizintechnik, Umwelttechnologie und Halbleiter.

Darum hat der Fonds einen €uro-FundAward gewonnen

Zwar hätten sich Unternehmen aus den Branchen Digitalisierung und Umwelttechnologien vergangenen fünf Jahre besonders gut entwickelt.

„Für die gute Entwicklung des Fonds über die vergangenen Jahre sind aber keine Einzelentscheidungen hervorzuheben“, sagt Gode. „Vielmehr ist das langfristige Festhalten an den Titeln ein wichtiger Aspekt“.

So könne der Zinseszins am besten ausgenutzt werden, demnach sich steigende Firmengewinne über die Zeit in steigenden Kursen niederschlagen.

Dies ist eine Marketing – Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KID bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Sie haben das letzte Fondsportrait verpasst? HIER können Sie es nochmals nachlesen.