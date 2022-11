Deutsche Aktien bleiben volatil, Anleger sollten ihre Sparpläne aber weiterlaufen lassen – so lautet die Botschaft der DekaBank-Volkswirte. Börse Online sagt, was die besten ETFs und Fonds für deutsche Aktien sind. Von Ralf Ferken

DekaBank: Rücksetzer ja, Crash nein

Der DAX hat zuletzt wieder stark zugelegt, notiert seit Anfang 2022 aber weiterhin im Minus. Wie sollten Anleger jetzt vorgehen? Ist der DAX wieder reif für einen Einstieg? Die Volkswirte der DekaBank bleiben kurzfristig noch vorsichtig.

„Die Gewinnerwartungen sind für das aktuelle Umfeld zu hoch und müssen in den kommenden Wochen nach unten angepasst werden, allerdings nur in moderatem Ausmaß“, schreiben die Volkswirte der DekaBank, die zum Sparkassen-Sektor gehört.

In den kommenden Monaten sei daher mit erneuten Kursrücksetzern und hohen Schwankungen zu rechnen, die allerdings nicht unter die Tiefstände von September 2022 fallen sollten.

Der Rat der Deka: Anleger sollten weiterhin regelmäßig in den Aktienmarkt einsteigen, um an der folgenden Erholung teilnehmen zu können.

Die besten ETFs für deutsche Aktien

Der iShares Core DAX ETF wäre ein passender ETF für die 40 größten deutschen Aktien. Der Vanguard Germany All Cap ETF ist mit 164 Einzelwerten breiter aufgestellt und enthält auch deutschen Nebenwerte.

Mit dem Deka MDAX ETF sowie dem Lyxor SDAX ETF setzen Anleger ausschließlich auf 50 bzw. 70 deutsche Nebenwerte.

Die besten Fonds für deutsche Aktien

Die meisten Fonds für deutsche Aktien investieren zugleich in Large- und Mid Caps. In den vergangenen zehn Jahren legte der von Hansjoerg Pack gemanagte DWS Aktien Strategie Deutschland am stärksten zu, im Jahr 2022 hält sich der defensivere UBAM Dr.Ehrhardt German Equity am besten, den DJE-Chef Jens Ehrhardt verwaltet.