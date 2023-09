Seit Monaten ist ein Land in aller Munde: Indien. Doch was ist eigentlich dran am Hype um das Schwellenland? Welche Chancen bieten sich hier? Und wie können Anleger hier investieren?

Immer mehr Medien und Ökonomen sprechen von Indien als das neue China und sehen das Schwellenland jetzt schon als kommende wirtschaftliche Supermacht. Doch das sollten Investoren noch über Indien wissen:

Indien – Der Aufstieg einer neuen Wirtschaftsmacht?

Denn das asiatische Land ist keineswegs eine so einheitlich aufstrebende Gesellschaft, wie es scheint. Das bevölkerungsreichste Land der Welt besteht viel mehr aus vielen Leuchttürmen – Großstädten in der eine neue, junge Generation hungrig für den Aufstieg arbeitet. Darum lebt die Mehrheit der Menschen aber in extremer Armut und dürfte in einer agrar-ländlichen Struktur wenig zum Aufstieg zur Supermacht beitragen.

Indien ist also keineswegs vergleichbar mit einem China in den 90er-Jahren. Doch trotzdem können sich hier Chancen bieten, selbst wenn der Weg ein anderer sein dürfte als der der Chinesen.

Auch Mittelständler mit Interesse an Indien

Das sich in Indien Chancen bieten zeigt nämlich auch ein wachsendes Interesse des deutschen Mittelstandes an dem Land. Dieses ist nach Verbandsangaben deutlich gestiegen.

"Indien boomt. Seit einem Jahr verzeichnen wir 40 bis 50 Prozent mehr Anfragen aus Deutschland", sagte Daniel Raja, Auslandsvertreter beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Indien, der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Anfragen habe in den vergangenen 12 Monaten zwischen 60 und 100 gelegen, ergänzte ein Verbandssprecher.

Gründe für das gestiegene Interesse an Indien seien geopolitische Verwerfungen, Fachkräftemangel, Probleme mit Lieferketten und Unsicherheiten in China.

"Waren es früher eher die Konzerne und global aufgestellte Mittelständler, bekommen wir jetzt auch Anfragen von kleinen Unternehmen", sagte Raja. Auch hinsichtlich Volumen und Dringlichkeit der Anfragen gebe es einen Zuwachs.

Wenn also Gelder in das Land fließen, dann können sich hier durchaus Chancen ergeben. Aber wie sollen Anleger hier investieren?

So können Sie in Indien investieren

Aufgrund sehr restriktiver Börsenbestimmungen in Indien ist es für viele Privatanleger fast unmöglich dort zu handeln und gerade der Kauf von Einzeltiteln dürfte noch einige Jahre lang nicht möglich sein.

Glücklicherweise gibt es aber die Möglichkeit via ETFs in das Land zu investieren, auch wenn das Index-KGV hier schon bei 26 aufgrund des Hypes liegt. Die aktuell kostengünstigste Möglichkeit ist der Franklin FTSE India UCITS ETF mit 210 Positionen und einer TER von 0,19 Prozent.

Mit Material von dpa-afx

