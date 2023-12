Der Milliardär Ken Fisher scheint mit dem Kauf dieser beiden ETFs auf eine besondere Richtung beim Aktienmarkt zu wetten. Das steckt dahinter

Der Name Ken Fisher ist an der Wall Street Programm: Der 73-jährige ist der Gründer von Fisher Investments, machte sich einen Namen durch seine Kolumnen und Büchern und ist außerdem Multimilliardär. Fisher scheint also definitiv Ahnung davon zu haben, wie man mehr aus seinem Geld macht.

Und Fisher ist bekennender Aktienfan. Erst kürzlich erklärte er laut „TipRanks“: „Die Inflation lag seit 1926 im Durchschnitt bei 3,0 % pro Jahr". Und: „Währenddessen erzielten Aktien eine jährliche Rendite von 10,1 %. Die meisten Leute brauchen Aktien, um langfristige Ziele zu finanzieren - um die Inflation und die Steuern zu übertreffen.

Doch um auf Aktien zu setzen, kauft der Milliardär nicht nur einzelne Papiere. Ein Blick auf den jüngsten Stand seines Portfolios zum 30. September zeigt: Fisher schlug gleich bei zwei ETFs zu, die eine ganz bestimmte Richtung verfolgen: Mittelständische Unternehmen.

Auf diese zwei ETFs setzt Milliardär Ken Fisher jetzt

Gänzlich neu fügte er dem Portfolio von Fisher Asset Management den SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF und Vangaurd Mid-Cap Growth ETF hinzu. Der Fokus liegt also klar auf mittelständischen Unternehmen.

Der SPDR ETF bildet den S&P MidCap 400 Index nach, der sich auf mittelständische Unternehmen in den USA konzentriert. Er enthält rund 400 Aktien und deckt damit etwa sieben Prozent des US-Aktienmarktes ab. Die Kostenquote liegt bei 0,3 Prozent und der ETF ist thesaurierend. Zu den drei größten Branchen des ETFs zählen die Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter und das Finanzwesen. Die drei Top-Positionen sind der Auftragshersteller für Elektronikartikel Jabil Inc., das Schuhunternehmen Deckers Outdoor sowie der Metallhändler Reliance Steel & Aluminium. Als SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF ist der ETF auch in Deutschland handelbar.

Beim zweiten ETF handelt es sich um den Vangaurd Mid-Cap Growth ETF, der die Wertentwicklung des CRSPR US Mid Cap Growth Index versucht abzubilden. Auch hier liegt der Fokus auf US-Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung, allerdings mit dem Schwerpunkt Wachstum. Enthalten sind 157 Aktien, zu den größten Branchen zählen Tech, Industrie und Basiskonsumgüter. Die drei größten Positionen sind der Produzent von Steckerverbindungen für Glasfasern und elektrische Kabel und von Kabelbäumen Amphenol, der Netzwerktechnik-Hersteller Arista Networks sowie der Hersteller von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen Motorola Solutions.

Lesen Sie auch: Anstelle der Dividende: Bis zu 10 Prozent Zinsen p.a. mit der Aktie von Daimler Truck