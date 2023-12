Anstelle der Dividende können Anleger jetzt mit einem Produkt bis zu 10 Prozent Zinsen p.a. mit der Aktie von Daimler Truck verdienen. Wie das funktioniert und für wen es sich lohnt.

Denn mit der "Aktienanleihe auf DAIMLER TRUCK" von der HSBC mit der WKN: HS33EM können Anleger jetzt Zinsen durch die Aktie von Daimler Truck verdienen. Dabei handelt es sich hierbei nicht um eine Unternehmensanleihe, sondern um eine Aktienanleihe. Die Zinsen von bis zu 10 Prozent p.a. (die endgültige Höhe hängt davon ab, wann Sie das Produkt kaufen und wie lange Sie es halten) erhalten Sie dabei in jedem Fall. Außer der Emittent HSBC geht pleite. Zwar verzichten Sie dafür auf die Dividende, doch je nachdem wie Daimler Truck performt, kommen Sie in den Genuss eines höheren Gewinns. Und das funktioniert so:

Bis zu 10 Prozent Zinsen p.a. mit dieser Aktienanleihe verdienen

www.tradingview.com Aktienanleihe Daimler Truck

Im oberen Chart von Tradingview sehen Anleger und Sparer, was passieren muss und was passieren darf, damit man den maximalen Gewinn erwirtschaftet. Am wichtigsten ist dabei der Basispreis. Denn notiert die Aktie von Daimler Truck am Bewertungstag (15.11.2024) auf oder über dem Basispreis von 28,00 Euro, dann erhalten Anleger neben den Zinsen auch das investierte Kapital vollständig zurück. Liegt der Kurs derweil über dem Outperformance-Punkt so wäre ein direktes Investment in die Aktie sinnvoller gewesen anstelle der Aktienanleihe.

Zudem verzichten Anleger während der Laufzeit auf die Dividende von Daimler Truck.

Aber sollte folgende Marke im Chart gerissen werden, dann sieht es nicht so gut aus:

Hier geht es zur Aktienanleihe der HSBC

Dann lohnen sich die Zinsen mit Daimler Truck - und dann nicht

Denn die HSBC schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung." Bedeutet: Liegt der Kurs der Daimler Truck-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Basispreises, dann bekommen Anleger zwar die Zinsen, doch dann entsteht womöglich ein Verlust, falls der Kurs auch unterhalb der Verlustschwelle notiert. In diesem Fall war sowohl die Aktie als auch die Aktienanleihe nicht das richtige Investment.

Es sollten also nur Anleger zuschlagen, die von einem Seitwärtstrend bei der Daimler Truck-Aktie oder von einem leichten Aufwärtstrend ausgehen. Zudem muss man das Emittenten-Risiko bedenken und auch den Umstand, dass man auf die Dividende verzichten muss. Wem das bewusst ist und wer dennoch ein paar hohe Zinsen verdienen möchte, der schaut sich die Aktienanleihe genauer an.

Und lesen Sie auch: 13,50 Prozent Zinsen p.a. mit Immobilien verdienen - Vonovia-Aktie macht es möglich

oder: Deutsche Kapitalvernichter: Finger weg von den Aktien von Bayer und Volkswagen?

Bei den dargestellten Wertpapieren handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen. Der Anleger trägt grundsätzlich bei Kursverlusten des Basiswertes sowie bei Insolvenz der Emittentin ein erhebliches Kapitalverlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Eine ausführliche Darstellung möglicher Risiken sowie Einzelheiten zu den Produktkonditionen sind den Angebotsunterlagen (den endgültigen Bedingungen, dem relevanten Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge dazu sowie dem Registrierungsdokument (“Prospekt”)) zu entnehmen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.