Auf diese ETFs setzen Anleger in Deutschland besonders gerne und decken damit Themen ab, die entweder ein Megatrend sind oder das Potenzial haben, ein solcher zu werden. Sollten Anleger hier noch schnell kaufen, um dabei zu sein?

Die Aktionärskultur in der Bundesrepublik scheint aktuell wieder im Aufwind zu sein. Nach dem Ende des Corona-Hypes gab es 2022 eine schlechte Phase für die Börsianer, doch seitdem scheint es mit Stimmung und Zahlen bergauf zu gehen. Zuletzt zeigte sich etwa in einer repräsentativen Umfrage für den Vermögensverwalter growney, dass 52,9 Prozent der Befragten inzwischen positive Erfahrungen mit der Geldanlage in Wertpapieren gemacht hätten.

growney Erfahrung der Deutschen mit Aktien

Speziell der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz seit Ende 2022 und das große Interesse an ETF-Sparplänen auf weltweit gestreute Indizes dürfte zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen haben.

Auf diese Assets setzen deutsche Anleger besonders gerne

Besonders gerne setzen Anleger dabei neben den klassischen Aktieninvestments auf ETFs und Kryptowährungen. Beide Assetklassen haben gegenüber den Vorjahren deutlich an Beliebtheit gewonnen. So sind es etwa bei den digitalen Assets 62 Prozent mehr Anleger als noch vor zwei Jahren.

BlockBuilders Anteil der Anleger die in Deutschland das jeweilige Anlageprodukt halten

Bei den Indexprodukten sind es immerhin 25 Prozent mehr, wie eine Umfrage von J.P. Morgan Asset Management im Verlauf des Jahres offenlegte. Zu Letzterem tragen besonders Sparpläne bei, die bei Privatanlegern sehr beliebt sind. Allein im August wurden 4,5 Millionen Sparaufträge ausgeführt, so eine Erhebung von extraETF.

Auf diese Themen-ETFs setzen deutsche Anleger besonders gerne

Besonders im Fokus der Anleger stehen dabei Themen-ETFs neben den weltweit gestreuten Anlagen. Beliebt sind primär die Hype-Themen KI, Stromnetze und Uran.

Ark Europa Themen-ETF Zu- und Abflüsse

Diese können durch die folgenden Produkte abgebildet werden: Amundi MSCI Robotics & AI ESG ETF (WKN: A2JSC9), First Trust Smart Grid ETF (WKN: A3DGK5), Global X Uranium ETF (WKN: A3DC8S). Allerdings sollte man bedenken, dass die großen Verlierer-Trends sowohl aus Performance- als auch Volumen-Sicht, die ehemaligen Highflyer von vor einigen Jahren waren. Dementsprechend zeigt sich, dass es nicht immer die beste Idee ist, mit dem Strom zu schwimmen.

