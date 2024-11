Der legendäre BigShort Investor Michael Burry setzt laut den neuen 13F Filings mit diesen günstigen Aktien alles auf eine Karte und geht erneut eine Wette ein, die weit weg vom Fokus der WallStreet liegt. Sollten Anleger hier auch investieren, um von der außerordentlichen Spürnase des Investors zu profitieren?

Michael Burry ist bekannt dafür, sehr konzentrierte Wetten wie seinen Short 2008 gegen den Häusermarkt einzugehen. Doch im Zweifelsfall winken dem Multimillionär und ehemaligen Hedgefonds-Manager dann auch hohe Gewinne, wenn die Spekulation aufgeht.

Aktuell zeigen die neuen 13F Filings, dass Burry scheinbar erneut eine solch konzentrierte Wette eingegangen ist. Auf diese Aktien setzt er dabei:

Mit diesen Aktien setzt Burry alles auf eine Karte

65 Prozent von Michael Burrys Portfolio stecken aktuell in den Aktien von Alibaba, JD.com und Baidu, die er allesamt im abgelaufenen Quartal ordentlich aufgestockt hat. Mit diesen gültigen Aktien aus China setzt der BigShort Investor also ganz klar auf ein Comeback der Werte aus dem Reich der Mitte, die bereits seit drei Jahren am Fallen sind.

Bisher hat sich Burrys Spekulation übrigens schon bezahlt gemacht, denn zuletzt sind China-Werte etwas besser gelaufen. Hintergrund: Die Partei in Peking hat bereits erste fiskalpolitische Maßnahmen zur Stürzung der Wirtschaft angekündigt. Der große Wumms ist allerdings noch ausgeblieben.

Investieren in wie die Milliardäre?

Sollten Anleger jetzt zusammen mit Michael Burry investieren?

Dementsprechend setzt Michael Burry aktuell mit fast zwei Drittel seines Portfolios sehr konzentriert auf ein Comeback von China-Aktien. Mit dieser Spekulation ist er übrigens nicht allein, denn auch der Milliardär David Tepper (mehr dazu hier) hat im dritten Quartal seine Turnaround-Wette auf das Reich der Mitte ausgebaut.

Doch ob Anleger hier investieren sollten, hängt im Wesentlichen von ihrer Risikobereitschaft und ihrem Zeithorizont ab. Denn tatsächlich kann sich ein Comeback von China-Aktien noch einige Jahre hinziehen und unter sehr großen Schwankungen (wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben) erfolgen. Nur wer bereit ist, diese Nachteile in Kauf zu nehmen, kann hier gemeinsam mit Burry & Co. kaufen.

