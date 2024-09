Diese Woche wird es spannend. Und somit haben Anleger beim bekannten MSCI World ETF noch 3 Tage Zeit, zu reagieren. Was man jetzt mit seinem Geld und dem Sparplan tun sollte.

In den letzten Jahren war der September an der Börse stets schlecht und stellte auch den Auftakt zu einer größeren Korrektur beim MSCI World ETF dar. Doch kommt dieses Jahr wegen der Zinssenkungen der EZB und der FED alles anders? Anleger haben jetzt noch 3 Tage Zeit.

So geht es mit dem MSCI World ETF nach Zinssenkungen weiter

Zuletzt fand der ishares MSCI World ETF (der weltweit größte ETF), wieder Unterstützung auf der unteren Linie des Trendkanals. Das bedeutet: Es gibt weiter Hoffnung, dass es eben nicht wieder zu einer größeren September-Korrektur kommt. Wenn die FED an diesem Mittwochabend um 20:00 deutscher Zeit die Zinsen ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte senkt und damit den Zinssenkungszyklus beginnt, dann dürfte der MSCI World ETF weiter steigen.

Anleger haben jetzt also noch 3 Tage Zeit, um sich zu positionieren. Wer etwas mehr Vorsicht hat walten lassen, der müsste jetzt wieder mehr investieren. Wer Sparpläne pausiert hat oder verringert hat, der müsste jetzt nachlegen.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie die Börse auf die FED in 3 Tagen reagiert. Ursprünglich hatte man nämlich auch mal mit einer Zinssenkung von 0,5 Prozentpunkten gerechnet. Werden diese Anleger enttäuscht sein?

Zudem erwartet der Markt nun, dass die Zinsen in den USA bis Jahresende noch um insgesamt 1,0 Prozentpunkte fallen. Doch was, wenn FED-Chef Jerome Powell diese Hoffnungen in seiner Rede in 3 Tagen zerstreut? Dies hätte auch große Auswirkungen auf den MSCI World ETF.

Deswegen sollten Anleger jetzt Folgendes tun:

Übrigens: Melden Sie sich jetzt zu unserem neuen und kostenlosen BÖRSE ONLINE Outperformance-Newsletter an und erhalten Sie zu Aktien, ETFs, Kryptowährungen und vielem mehr exklusive Tipps der BÖRSE ONLINE Experten.

MSCI World ETF: Das sollten Anleger jetzt tun

Wie Anleger auch im Chart oben sehen, gab es beim MSCI World und an der Börse generell zuletzt viele Stimmungswechsel. Mal ging es einige Tage nur runter, dann herrschte wieder Euphorie und alles ging rauf. Aber das ist Börse eben. Anleger sollten sich davon nicht verrückt machen lassen und beim MSCI World ETF hat man ja den schönen Vorteil, dass man einfach ganz langfristig investieren kann - dann sind solche Schwankungen egal.

Der beste Rat ist auch aktuell wieder, einfach Ruhe zu bewahren und die Sparpläne weiterlaufen zu lassen. Aktuell spricht mehr für steigende Börsen im Herbst, als für fallende. Dennoch kann es zwischendurch mal zu einem Abverkauf kommen. Solange die Trendlinie des MSCI World ETFs aber hält, bleiben Anleger uneingeschränkt dabei. Wer allerdings davon ausgeht, dass die FED die Börsen enttäuschen wird, der müsste jetzt zumindest Teilgewinne mitnehmen, weil in diesem Fall die Trendlinie (siehe auch Chart unten) brechen könnte.

Jeder hat jetzt also noch 3 Tage Zeit, um sich wieder richtig zu positionieren. Vermutlich dürfte der MSCI World ETF für den Rest des Septembers weiter steigen. Enttäuschungen kann es nur geben, wenn die FED am Mittwoch vom Plan abweicht und nicht eine Zinssenkungen von 1,0 Prozentpunkte bis Jahresende in Aussicht stellt. Dann würden wir uns das Szenario auch beim MSCI World ETF wieder neu ansehen.

Und lesen Sie auch: Warren Buffett wurde mit dieser Strategie reich - Das sind jetzt die besten Burggraben-Aktien

oder: Finanz-Professor verblüfft: "Dieses beliebte Asset ist in Wahrheit nichts wert" - Muss man handeln?