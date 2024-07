Hat eine künstliche Intelligenz gerade etwa das beste Depot der Welt erschaffen? Auf welche Aktien und ETFs die Super-Intelligenz hierbei setzen würde

Es ist der Traum von wohl so gut wie jedem Anleger: Das beste Depot der Welt zu haben. Einer, der diesem Traum etwas nähergekommen ist, könnte wohl Börsen-Altmeister Warren Buffett (93) sein. Er gilt sozusagen als der beste Investor der Welt und erzielt mit dem Portfolio von Berkshire Hathaway Renditen, die den Markt regelmäßig schlagen.

Aber klar: Es ist noch kein Warren Buffett einfach so vom Himmel gefallen und das Orakel von Omaha hierbei mal eben um Rat zu bitten, dürfte sich ebenfalls als schwierig gestalten.

Wir versuchten es also mit einer anderen Möglichkeit und befragten eine Künstliche Intelligenz (KI).

KI erstellt mit diesen Aktien, ETFs und mehr ein Depot, dass das beste der Welt sein soll

Eine künstliche Intelligenz besteht in der Regel aus riesigen Datenmengen und kann bei ihrer Entscheidung daher eine Vielzahl an Informationen zurate ziehen. Wir wandten uns hierfür an die wohl bekannteste KI der Welt: Den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die neue Premiumversion GPT 4o.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Aus welchen Komponenten (Aktien, ETFs, Rohstoffe, etc...) würdest du das beste Depot der Welt erstellen?

ChatGPT: Ein diversifiziertes Depot sollte verschiedene Anlageklassen und geografische Regionen abdecken, um das Risiko zu minimieren und die Chancen auf langfristiges Wachstum zu maximieren. Hier ist ein Beispiel für ein gut diversifiziertes Portfolio:

Aktien

1. Apple Inc. (AAPL): Marktführer in Technologie und Konsumelektronik.

2. Microsoft Corporation (MSFT): Stark in Software und Cloud-Computing.

3. Amazon.com Inc. (AMZN): Marktführer im E-Commerce und Cloud-Dienste.

4. Johnson & Johnson (JNJ): Diversifiziertes Gesundheitsunternehmen.

5. Tesla Inc. (TSLA): Führend in der Elektrofahrzeugindustrie.

ETFs

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Bietet breite Diversifikation im US-Aktienmarkt.

2. iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): Globale Diversifikation über entwickelte und Schwellenmärkte hinweg.

3. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): Fokussiert auf Schwellenländer.

4. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): Investiert in erneuerbare Energien weltweit.

Anleihen

1. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): Breite Diversifikation im US-Anleihenmarkt.

2. iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB): Investiert in Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Rohstoffe

1. SPDR Gold Trust (GLD): Gold als Inflationsschutz und sicherer Hafen.

2. iShares Silver Trust (SLV): Silber als Ergänzung zu Gold und Industriemetall.

Immobilien

1. Vanguard Real Estate ETF (VNQ): Investiert in US-Immobilienunternehmen und REITs.

2. Schwab U.S. REIT ETF (SCHH): Breite Diversifikation im US-Immobiliensektor.

Kryptowährungen (als kleiner Teil des Portfolios, wegen hoher Volatilität)

1. Bitcoin (BTC): Die bekannteste und am weitesten verbreitete Kryptowährung.

2. Ethereum (ETH): Bekannter für seine Smart-Contract-Fähigkeiten.

Cash und Kurzfristige Anlagen

1. iShares Short Treasury Bond ETF (SHV): Investiert in kurzfristige US-Staatsanleihen.

Diversifikation nach Regionen

1. iShares MSCI Europe ETF (IEUR): Bietet Zugang zu europäischen Aktien.

2. iShares MSCI Japan ETF (EWJ): Investiert in japanische Unternehmen.

Branchenbezogene ETFs

1. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): Fokussiert auf US-Technologieunternehmen.

2. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV): Investiert in US-Gesundheitsunternehmen.

Ein solches Portfolio bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und geografische Regionen hinweg. Es ist wichtig, regelmäßig das Portfolio zu überprüfen und anzupassen, um sicherzustellen, dass es den individuellen Anlagezielen und dem Risikoprofil entspricht. Beratung durch einen Finanzberater kann ebenfalls hilfreich sein, um das beste Depot für die eigenen Bedürfnisse zu erstellen.

