Mit dem Metzler European Dividend Sustainability Fonds können Anleger in einen nachhaltig orientierten europäischen Dividendenfonds investieren, der sein Portfolio an die jeweilige Marktlage anpasst. Für seine jüngsten Erfolge hat der Fonds in diesem Jahr zum wiederholten Male einen €uro-FundAwards gewonnen.

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Metzler European Dividend Sustainability Fonds hat dabei in der Kategorie „AF Europa Dividenden“ über den Zeitraum von drei Jahren den ersten Platz belegt.

Erfahrung im Management

Oliver Schmidt arbeitet seit dem Jahr 2009 bei Metzler und managt den nunmehr preisgekrönten Metzler European Dividend Sustainability Fonds seit der Auflage im Jahr 2015 federführend. Gemeinsam mit seinem Team, Boris Anbinder und Christian Geier, verfolgt er eine gleichbleibende erfolgreiche Investmentphilosophie.

Gerade in schwierigen Phasen interessant

Gerade in schwierigen Marktphasen könnte der Metzler-Fonds für etliche Anleger interessant sein. „Dass Dividendenaktien sich in schwachen Konjunkturphasen gut behaupten, konnten sie in den vergangenen Jahren beweisen und schnitten deutlich besser ab als der gesamte Aktienmarkt. Natürlich sind auch Dividendenpapiere nicht vor Kursschwankungen an der Börse gefeit, bieten in schwachen Marktphasen jedoch eine zusätzliche Absicherung für das Portfolio.“, sagt Oliver Schmidt.

Solide Bilanzen und Innovationsreiber

Insgesamt investieren Schmidt und sein Team in europäische Unternehmen mit solider Bilanzqualität und einer sehr hohen Liquiditätsdeckung der Dividenden, so dass die Ausschüttungen vergleichsweise stabil sind.

Dabei identifiziert und analysiert das Team relevante Trendthemen und mischt Aktien aussichtsreicher Innovationsreiber, auch aus dem Universum der europäischen Nebenwerte, gezielt bei.

Minimierung von Reputationsrisiken

Zudem berücksichtigen Schmidt und sein Team bei der Aktienauswahl ESG-Gesichtspunkte. „Bei der europäischen Dividendenstrategie integriert das Portfoliomanagement Nachhaltigkeitsaspekte über den gesamten Investmentprozess, um substanzielle Verluste infolge von Reputationseinbußen möglichst zu minimieren und die Performance durch zusätzliche ermittelte Alphaquellen zu steigern“, betont Schmidt.

Aktive Gewichtung von unterschiedlichen Dividendenkategorien

Überdies variieren Schmidt und sein Team die Gewichtungen von unterschiedlichen Dividendenkategorien.

So schneiden Titel mit stark wachsenden Dividenden in einem Bullenmarkt meist besser ab, während Qualitätsaktien mit stabilen Ausschüttungen eher in Krisen gefragt sind.

Oliver Schmidt

Das sind die Ziele des Managements

Auf diese Weise möchten Schmidt und sein Team langfristig eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Rendite gegenüber dem breiten europäischen Aktienmarkt erzielen. Gleichzeitig soll eine überdurchschnittliche Dividendenrendite sowie ein stetiges Dividendenwachstum erzielt werden.

Ab Anfang 2022 defensiver

In den vergangenen Jahren hat der Metzler European Dividend Sustainability Fonds von seinem flexiblen Ansatz profitiert.

In den Jahren 2020 und 2021 investierten Schmidt und sein Team zum Beispiel verstärkt in Qualitätsunternehmen mit einem sehr hohen Wachstum der Dividenden, während sie Dividendenaristokraten mit hohen Dividendenrenditen weniger stark gewichtet haben. Das schmälerte zwar die Dividendenrendite des Fonds, jedoch waren die enormen Kursgewinne nach den Covid-Tiefstständen im März 2020 die mit Abstand entscheidende Performancequelle.

Aufgrund der Zinswende schichteten sie das Portfolio Anfang Januar 2022 aber deutlich um und setzen seither verstärkt auf defensive und günstiger bewertete Dividendenaristokraten mit hohen Dividendenrenditen. Diese eher defensive Positionierung wurde seitdem nicht grundsätzlich verändert und das Portfolio nur selektiv angepasst.

