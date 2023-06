Mit dem Ethna-AKTIV können Anleger in einen defensiven Multi-Asset-Fonds investieren, der von Luca Pesarini und seinem Team sehr aktiv gemanagt wird. Für seine langfristige Wertentwicklung wurde der Ethna-AKTIV in diesem Jahr mit dem €uro-FundAward ausgezeichnet.

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und ihre Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre die jeweils drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der Ethna-AKTIV belegte dabei in der Kategorie „Mischfonds überwiegend Anleihen“ über zwanzig Jahre den ersten Platz.

Hinter dem Fonds steht ein erfahrenes Team

Hinter dem langjährigen und nun auch ausgezeichneten Erfolg des Ethna-AKTIV steht ein erfolgreiches Management. So verantworten Luca Pesarini und Arnoldo Valsangiacomo den flexiblen Mischfonds schon seit der Auflage im Jahr 2002. Später verstärkten Jörg Held und Michael Blümke das Team bei ETHENEA Independent Investors S.A. Alle vier Fondsmanager haben zuvor lange Zeit in leitenden Führungspositionen in der Finanzindustrie gearbeitet.

A. Valsangiacomo (li.) und L. Pesarini (re.)

Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen

Mit dem Ethna-AKTIV möchte das Portfoliomanagement unabhängig vom Marktumfeld eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielen.

Den Kern des Portfolios bilden qualitativ hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, deren Duration und Kreditrisiko das Portfoliomanagement sehr flexibel und unabhängig von den Anleihenmärkten steuert.

Daneben investiert der Ethna-AKTIV in Aktien, die auf Basis einer strikten fundamentalen Bottom-Up-Analyse ausgewählt werden. Darüber hinaus kann das Portfoliomanagement liquide Indexderivate einsetzen, um sich schnell und aktiv auf Veränderungen im Markt reagieren zu können.

Außerdem können Währungen zur Diversifikation des Portfolios beitragen. Gleiches gilt für Gold und andere Rohstoffe, die bis zu 20 Prozent des Portfolios ausmachen können.

Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren

Auf Basis dieser Allokation strebt das Management über einen mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren eine attraktive risikoadjustierte Rendite an.

Dabei steht der Kapitalerhalt im Vordergrund, der durch Diversifikation und eine aktives Risikomanagement erreicht werden soll.

„Eine Anerkennung unserer langjährigen erfolgreichen Arbeit“

Die Auszeichnung mit dem FundAward bestätigt die Strategie des Ethna-AKTIV. Zumal er sich dabei gegen 29 Wettbewerber durchsetzen konnte.



„Die Platzierung ist eine Anerkennung unserer langjährigen erfolgreichen Arbeit und unseres Ansatzes, der sich durch seine hohe Flexibilität in nahezu jeder Marktsituation erfolgreich bewährt hat“, sagt Fondsmanager Luca Pesarini.

