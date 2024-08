Das Problem vieler Dividenden-ETFs ist die zu geringe Streuung – doch nicht bei diesem Produkt. Hier investieren Anleger in über 2.000 Werte zu niedrigen Gebühren und können sich über attraktive quartalsweise Ausschüttungen freuen.

Durch den Hype um ETFs in den vergangenen Jahren sind ausschüttungsstarke Produkte immer mehr in den Fokus gerückt. Wer hohe Dividenden erhalten möchte, der kann inzwischen in eine Vielzahl von Indexfonds investieren.

Doch häufig weisen solche Produkte nicht nur eine schlechtere Rendite als der Aktienmarkt auf, sondern zudem ein höheres Risiko. Ein Grund dafür ist die mangelnde Streuung, da viele Dividenden-ETFs deutlich konzentrierter sind als ein klassisches Weltportfolio.

Mit diesem ETF breit diversifizieren und quartalsweise satte Dividenden erhalten

Wer dies verhindern und trotzdem nicht auf attraktive Dividendenzahlungen verzichten möchte, der sollte daher einen Blick auf den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV) werfen.

Hierbei handelt es sich um einen Indexfonds, der alle mittleren und großen Unternehmen aus Schwellen- wie Industrieländern mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite abdeckt. Konkret im Portfolio enthalten sind dabei aktuell 2.004 Positionen.

In der Vergangenheit war der ETF dabei schwingungsarmer als viele Konkurrenzprodukte, war allerdings ebenfalls nicht in der Lage ein breit gestreutes Aktienportfolio zu schlagen.

Die Kosten für das breit diversifizierte Produkt liegen bei lediglich 0,29 Prozent p.a. Die Ausschüttungsrendite (bei quartalsweiser Ausschüttung) liegt aktuell bei 3,2 Prozent.

Achtung bei Dividenden-ETFs

Dementsprechend bietet der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF für dividendenorientierte Anleger eine der besten Möglichkeiten, breit gestreut in ausschüttungsstarke Anlagen zu investieren.

Allerdings sollten sich Anleger angesichts der Underperformance (beispielsweise gegenüber einem MSCI ACWI IMI) zweimal überlegen, ob sie tatsächlich hier investieren wollen.

