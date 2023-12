Neue Technologien bedeuten Chancen, bergen aber auch Gefahren. Cybersicherheit ist ein wachstumsstarker Sektor mit teils stark unterbewerteten Unternehmen – warum dieser ETF eine geniale Idee ist

Künstliche Intelligenz (KI) wird unseren Alltag in vielerlei Hinsicht verändern und findet schon heute in etlichen Bereichen Einsatz. Ob bei selbstfahrenden Autos, im Gesundheitswesen, beim Erkennen und Interpretieren von Bildern, Sprache oder Datenbanken oder beim Finden optimaler Lösungen in komplexen Situationen. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen haben die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, revolutioniert. Die Technologie ist jedoch nicht nur für Gutes und Sinnvolles nutzbar.

Kriminelle haben längst erkannt, dass KI-Systeme auch für ihre Zwecke zum Einsatz kommen können. Sie nutzen KI-Algorithmen dazu, Cyberangriffe effektiver und gefährlicher zu gestalten. In unserer hochdigitalisierten Welt ist Cyberkriminalität schon seit Langem zu einer enormen Bedrohung für Unternehmen, Institutionen und auch Privatpersonen geworden. Diese Bedrohungen entwickeln sich permanent weiter, Cyberkriminelle arbeiten höchst professionell und setzen immer stärker auf fortschrittliche Technologien.

Darum ist dieser Tech-ETF so genial

Bis zum Jahr 2026 werden laut Statista die jährlich weltweit verursachten Kosten durch Cyberkriminalität 20 Billionen US-Dollar übersteigen. Laut einer Studie des Branchenverbandes Bitkom entstanden der deutschen Wirtschaft zuletzt jährlich mehr als 200 Milliarden Euro Schaden durch Cyberkriminalität.

Insbesondere Cybersicherheitsunternehmen stehen demnach vor gewaltigen Herausforderungen und verzeichnen bereits seit Jahren ein deutliches Wachstum.

Natürlich geht auch bei Cybersecurity- Firmen der Trend verstärkt zu künstlicher Intelligenz. Die KI soll nicht nur auf Angriffe reagieren können, sondern Bedrohungen eigenständig vorhersagen und verhindern. "Tatsächlich wird dieses Szenario dank der Integration von künstlicher Intelligenz in Cybersicherheitsstrategien nun zur Realität", sagt Rahul Bhushan von Rize ETF, und "KI-gestützte Cybersicherheit wird das nächste große Thema in der Branche", erklärt er weiter.

Im Rize Cybersecurity and Data Privacy ETF sind insgesamt 30 Unternehmen enthalten, die ihr Geld damit verdienen, die Welt vor Cyberbedrohungen zu schützen.

Die größten Positionen sind Qualys, Crowdstrike, Sentinelone und Zscaler. Allein seit Jahresbeginn 2023 stieg der ETF um knapp 20 Prozent.

